'Новая почта' заработает в США: стали известны сроки и стоимость доставки

США стали 17-й страной, где заработала "Новая почта".

Украинская логистическая компания "Новая почта" начала партнерство с американской компанией, занимающейся экспресс-доставкой и логистикой United Parcel Service (UPS) для доставки отправлений из США в Украину.

Как сообщает пресс-служба украинской компании, Америка стала 17-й страной за пределами Украины, где заработала "Новая почта".

Отмечается, что отправить документы или посылки до 30 кг из США в Украину можно быстро из более чем 6 тыс. партнерских пунктов UPS Store, расположенных по всей стране. Выбрать ближайшую точку сервиса можно на сайте или в мобильном приложении "Новой почты". Срок доставки в Украину составляет от семи дней.

Видео дня

Стоимость доставки из США в Украину составляет:

документы и посылки до 1 кг - 25 долларов;

посылки до 2 кг – 30 долл.;

посылки до 5 кг – 50 долл.;

посылки до 10 кг – 80 дол.;

посылки до 20 кг – 150 долл.;

посылки до 30 кг – 200 долл.

В пресс-службе компании отметили, что страхование включено в стоимость для посылок до 150 долларов. Для отправлений дороже этой суммы предусмотрена минимальная комиссия 0,5%. В случае форс-мажора, компания обещает вернуть отправителю оценочную стоимость посылки в полном объеме.

По словам совладельца группы NOVA ("Новая почта") Вячеслава Климова, компания в скором времени планирует ускорить сроки доставки (от 5 дней), расширить перечень услуг, в частности, масштабировать адресную доставку, а также открыть франчайзинговые отделения в крупных городах страны.

Новая почта - главные новости

В декабре 2025 года "Новая почта" закрыла отделение в Святогорске в Донецкой области. Причиной закрытия стали плотные обстрелы, приближение фронта и охота дронов на автомобили.

В декабре прошлого года почтовая компания также обновила тарифы на ряд услуг с учетом логистических затрат и большей детализации услуг.

