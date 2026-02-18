Швеция ищет желающих бесплатно стать владельцами четырех островов на целый год

Победители специального конкурса станут хранителями четырех островов на 12 месяцев.

Четыре счастливчика получат возможность стать владельцами собственного острова в Швеции на целый год. К слову, именно эту страну считают одной из лучших в мире для того, чтобы хорошенько выспаться.

Что нужно сделать, сделать чтобы получить на год шведский остров

Для этого нужно принять участие в конкурсе, организованном компанией Visit Sweden – именно она официально отвечает за продвижение туристического бренда Швеции в мире.

Организаторы конкурса отмечают, что в Швеции насчитывается 267 570 островов, и это больше, чем у какой-либо другой страны мира.

Однако в конкурсе принимают участие лишь четыре из них:

Медбадан – сформированный последним ледниковым периодом и расположенный примерно в 35 км к юго-западу от города Умео. Он идеально подходит для любителей плавания и свежей рыбы;

Сторбергет – небольшой гранитный остров, расположенный в 30 километрах на север от города Нюнесхамн и иронично прозванный "большой горой";

Тьювхольмен – покрытый сосновыми лесами остров, расположенный примерно в 25 км к северу от Лидчепинг;

Марстен – небольшой скалистый остров в 9 километрах на север от города Фалькенберг, являющийся идеальным местом для любителей рыбалки.

Желающим принять участие в конкурсе должно быть больше 18 лет. Это могут быть жители любой страны мира, кроме Швеции. Также организаторы предубреждают, что заявки от миллиардеров рассматриваться не будут.

От конкурсантов требуется записать видео, объясняющее, почему именно они заслуживают получить собственный шведский остров – оно должно быть снято в вертикальном формате, длиться не более минуты, и загружено через соответствующую форму до 23:59 по центральноевропейскому времени 17 апреля 2026 года. Победители будут объявлены в июне.

"Швеция обладает наибольшим количеством островов в мире и особыми отношениями с природой. Здесь доступность, ответственность и простота идут рука об руку. Приглашая людей стать хранителями островов, мы показываем, что истинная роскошь – это не излишество, а скорее время, пространство и баланс. Это способ пробудить любопытство, переосмыслить ценности, которые люди разделяют во время путешествий, и поделиться истинно шведским взглядом на свободу и ответственность на природе", – поясняют организаторы конкурса.

При этом они предупреждают, что хотя победители конкурса получат право пользования островом на двенадцать месяцев, они все равно будут доступны для общественности, а это значит, что другие люди смогут посещать их.

Подробнее о каждом из островов и условиях конкурса можно узнать на сайте Visit Sweden.

Другие заманчивые предложения для туристов

