Названы семь новых чудес света, которые туристам стоит посетить в 2026 году

С каждым годом туристам становится все сложнее отыскать новые места для посещения – кому-то хочеться больше разнообразия, а кто-то хочет избежать толп.

С каждым годом туристам становится все сложнее отыскать новые места для посещения – кому-то хочеться больше разнообразия, а кто-то хочет избежать толп.

Чтобы облегчить путешественникам муки выбора, туристические эксперты журнала Condé Nast Traveller определили семь новых чудес света, которые стоит посетить в 2026 году.

"Каждый год мы ставим перед собой задачу выбрать семь чудес света на предстоящий год. В число семи чудес древнего мира входят Колосс Родосский, Александрийский маяк и Висячие сады Вавилона. До наших дней сохранилась только одна – Великая пирамида Гизы. Так где же путешественникам следует искать чудеса в современном мире? Ниже мы перечислили семь чудес света на 2026 год. От величественных национальных парков до исторических городов и островов в Атлантике – каждое из них готово захватить дух с момента вашего прибытия", – отметили авторы рейтинга.

7 новых чудес света для посещения в 2026 году

Матера, Италия

В качестве Средиземноморской столицы культуры и диалога 2026 года Матера в течение 12 месяцев будет принимать множество культурных мероприятий, от резиденции для художников до кинопоказов и живых выступлений, посвященных теме Terre Immerse, что означает "погруженные земли" и первым приходит на ум туристам, посещающим это непостижимое лоскутное одеяло улиц и переулков на юге Италии. Усеянная палеолитическими пещерами, в которых до 1950-х годов жили семьи и содержался скот, а теперь некоторые из них переоборудованы в роскошные отели, Матера предлагает гостям уникальные возможности для исследования извилистых лестниц, головокружительных ущелий, каменистых оврагов и редких барочных палаццо.

Национальный парк Банф, Канада

Как старейший национальный парк Канады, Банф давно славится своими горнолыжными трассами. Однако они затмевают другие не менее увлекательные развлечения в регионе, такие как верховая езда, скалолазание, гребля на каноэ и пешие походы в теплые месяцы. Усеянный бирюзовыми озерами, лесистыми долинами и лугами в альпийском стиле, Банф предлагает туристам новый способ исследовать – железнодорожный маршрут, который будет запущен в 2026 году и соединит его с национальным парком Джаспер. Маршрут, обслуживаемый компанией Rocky Mountaineer, доступен только с июня по июль, а билета рекомендуется бронировать заранее, так как в это же время Канада будет принимать матчи чемпионата мира по футболу FIFA. В программу тура также входят поездка на гондоле на вершину горы Серная и захватывающее путешествие на ледовом вездеходе к леднику Атабаска, одному из крупнейших ледяных полей за Полярным кругом.

Заповедник Брэдфорд-Пеннинс, Англия

Один из действующих заповедников "Королевской серии", созданных правящим монархом, является частью общенациональной инициативы по защите и популяризации природного наследия Великобритании, повышению биоразнообразия и улучшению доступа местных сообществ к природе. Как и сам король Чарльз, этот регион площадью 1272 гектара, расположенный в районе, где жили сестры Бронте, отличается сдержанностью. Прямо на краю возвышенности, где Брэдфорд начинает уходить в вересковое забвение, здесь царит неторопливый драматизм пейзажей: волнистые вересковые пустоши, отполированные ветром песчаниковые скалы и виды, которые сменяются длинными, мрачными дальними пейзажами. Новые маршруты сплетают старые деревушки Хоуорт, Стэнбери и Торнтон в единое полотно неспешного путешествия, с указателями, ведущими к средневековым мостам для вьючных лошадей, потаенным водопадам и паре пабов, где до сих пор знают толк в хорошей пинте пива.

Джемила, Алжир

Алжир – крупнейшая страна в Африке, однако десятилетия нестабильности сделали ее одной из наименее посещаемых стран континента. Сейчас небольшой поток туристов преодолевает бюрократические препятствия, необходимые для получения туристической визы. Несомненной достопримечательностью севера страны являются римские руины Джемилы. Основанный императором Септимием Севером как поселок для престарелых центурионов, город с его форумами, базиликами и арками, сохранившимися до наших дней, расположен в открытом горном массиве, устремляющемся в нежно-голубое небо, создающее ощущение нетронутости. Самое интригующее, по словам археологов, что, несмотря на огромные размеры руин, на сегодняшний день раскопано менее 40% из них.

Фарерские острова

"Охота" на тупиков вдоль морских тропинок, путешествие вдоль побережья на каяке или просто исследование таких деревень, как Гасадалур и Саксун, – лишь немногие из возможностей, которые предлагают туристам Фареры. Гурманам же стоит обратить внимание на Торсхавн с его ресторанами мирового класса – ничто не сравнится по креативности с рестораном Raest, удостоенным звезды Мишлен, где такие деликатесы острова, как спердиль и скерпикьет, подаются вместе с собранными в лесу водорослями, морскими ежами и лангустинами.

Ричтерсвельд, Южная Африка

На расстоянии дневной поездки по почти безлюдной дороге Западного побережья, идущей вдоль Атлантического океана от Кейптауна, находится национальный парк Рихтерсвельд – огромная территория из кварца и гранита, напоминающая лунный пейзаж, испещренная деревьями-колчанами вилкообразной формы, скоплениями лишайников и изредка встречающимися следами леопардов. Расположенный вплотную к границе с Намибией, это один из самых отдаленных уголков Южной Африки и один из наименее посещаемых. Здесь вы не увидите львов, но здесь есть множество других завораживающих достопримечательностей, и ни одна из них не сравнится по яркости с сюрреалистическими рисунками на множестве камней, разбросанных по всему парку. Возраст этих изображений оценивается от 200 до 10 000 лет. Считается, что они изображают видения, пережитые до сих пор обитающим на этих землях народом нама во время транса, вызванного шаманскими целительными танцами.

Национальный парк Эль-Импосибле, Сальвадор

Эль-Импосибле остается одним из наименее известных районов дикой природы Центральной Америки, что удивительно, учитывая то, что он предлагает: глубокие каньоны, редкие пумы и водопады, ниспадающие в укромные места. Главная достопримечательность – это опасный путь, по которому фермеры доставляют свой урожай кофе с этих увенчанных облаками вершин в портовый город Акаджутла. Этот восьмичасовой путь на мулах включал в себя преодоление хребта по тропе шириной всего несколько сантиметров, с обрывом в 2,4 км с одной стороны и 2,9 км с другой. Мулы, пытавшиеся перейти через мост, делали это с завязанными глазами, чтобы не паниковать. Сейчас же построен примитивный мост, и производители кофе по-прежнему переправляют по нему своих мулов.

