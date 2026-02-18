Украине скоро понадобится еще 9,5 ГВт генерации: в 'Укрэнерго' рассказали подробности

Речь идет о миллиардах евро.

Уже в ближайшем будущем энергосистеме Украины потребуется ориентировочно 9,5 ГВт новой генерации. Стоимость строительства новых мощностей превысит 8 миллиардов евро.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что среди приоритетных направлений для инвестиций – высокоманевренная газовая генерация, тепловые электростанции на биотопливе, установки хранения энергии и "зеленая" генерация.

"Каждому региону нужен отдельный "микс", в зависимости от географических условий и возможностей передачи электроэнергии от атомных электростанций. Где-то больше солнца и ветра, где-то лучше сделать ставку на газопоршневые и газотурбинные установки", – делится своим видением Зайченко.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что государство сейчас должно создать необходимые условия для привлечения инвестиций в строительство новых мощностей.

Обстрелы объектов генерации российскими оккупантами дорого обходятся Украине. Для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве может потребоваться 700 млн евро, сообщают специалисты. Сами работы могут затянуться на срок до трех лет.

При этом другие эксперты считают, что ремонт ТЭЦ-4 будет нецелесообразным из-за ее уязвимости к повторным вражеским обстрелам. Выходом может быть развитие децентрализованной сети генерации путем установки когенерационных установок и модульных котельных.

