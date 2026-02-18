На границе с РФ: еще одна европейская страна не против разместить у себя ядерное оружие

В Эстонии нет доктрины, которая исключала бы такое решение.

При необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, передает ERR.

Тсахкна, комментируя тему ядерного сдерживания агрессии, отметил, что, по его мнению, Европе не следует отвергать такую идею. Он также отметил, что Эстония, при необходимости, могла бы разместить на своей территории ядерное оружие своих союзников.

"Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – отметил министр.

Ядерное сдерживание в Европе: что известно

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Европа планирует обсудить идею создания собственного ядерного сдерживания на фоне нестабильности в США. Сейчас же две страны в Европе обладают ядерным оружием – Великобритания и Франция.

На фоне этого о необходимости задуматься о собственном ядерном оружии ввиду растущей угрозы со стороны России заявил и президент Польши Кароль Навроцкий. В то же время он подчеркнул, что в вопросе вооружений Польша должна идти по пути соблюдения международного права.

