'Глаза' над Черным морем: самолеты НАТО помогают Украине обходить ПВО в Крыму, - экс-разведчик

Разведывательные самолеты НАТО помогают Украине отслеживать ПВО и другие цели в Крыму, повышая эффективность ударов ВСУ.

В последние дни Силы обороны Украины уничтожили ряд средств противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, а также транспортно-десантный катер. Во время и после атак в небе над Черным морем находились разведывательные самолеты стран НАТО.

Как пишет "Радио Свобода", бывшие украинские разведчики считают, что союзники помогают ВСУ получать точные данные о враге.

В частности, 12 февраля над побережьем Румынии дежурил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛУ) Boeing E–3A Sentry. Его зона действия охватывает Крым, часть Азовского моря и территорию до Мелитополя. Самолет ведет наблюдение, отслеживание целей и управление боевыми действиями, находясь в воздухе до 18 часов с дозаправкой.

13 февраля над Черным морем работал морской патрульный самолет-разведчик Boeing P–8A Poseidon с комплексом радиоэлектронной поддержки, способным собирать данные о кораблях, подводных лодках, прибрежных укреплениях и базах. 14–15 февраля над регионом действовали самолеты радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II, способные перехватывать сигналы от мобильных телефонов до радиолокационных станций на расстоянии до 600 км.

Капитан 3-го ранга запаса, ранее служивший в военной разведке Украины, на условиях анонимности пояснил, что данные разведки позволяют отслеживать активность российских радиолокационных станций, средств связи и ЗРК, а также определять точное расположение мобильных объектов.

Объединяя эту информацию с собственной технической и агентурной разведкой, украинские военные могут планировать удары по объектам в Крыму и морской акватории с высокой точностью.

"Знание точного местоположения ПВО и радиолокационных станций позволяет прокладывать относительно "безопасные" трассы полета дронов и ракет к целям. Чем больше точной разведывательной информации – тем больше результативных атак", – отметил офицер запаса.

Как сообщал УНИАН, украинские ракеты "Фламинго" могут долететь до Сибири, достигая таких городов, как Екатеринбург или Челябинск, однако и в Крыму для этого вооружения могут быть важные цели.

Важными целями являются мощные электроподстанции, через которые транспортируется электроэнергия из РФ в оккупированный Крым и с полуострова на оккупированные территории Херсонской области.

