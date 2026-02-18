В Брюсселе заговорили о жестком запрете для российской нефти в обход G7

Поддержка стран "Большой семерки" не является абсолютной предпосылкой для введения запрета.

Европейский Союз может самостоятельно принять решение о полном запрете морских услуг для российских нефтяных танкеров, даже если страны "Большой семерки" не поддержат эту инициативу, пишет Euractiv.

Европейский комиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис после встречи министров финансов ЕС в Брюсселе сообщил, что поддержка G7, в которую входят США, Япония, Великобритания и Канада, "не является абсолютной предпосылкой" для введения запрета.

"Чем большей согласованности мы сможем достичь, в том числе на уровне G7, тем лучше. Но мы не будем уклоняться от принятия мер на уровне ЕС, если более широкое соглашение не будет достигнуто", - отметил Домбровскис.

Цель запрета - помешать Кремлю транспортировать нефть и ограничить его возможности финансировать войну против Украины. Это ключевой компонент 20-го пакета санкций Брюсселя против России, который ЕС стремится согласовать к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Новый запрет должен заменить нынешний механизм "ценового потолка" нефти от G7. Сейчас западные компании могут страховать и обслуживать российские танкеры, если нефть продается ниже установленной цены. В случае принятия нового решения такие услуги могут быть полностью запрещены.

Впрочем, внутри Евросоюза инициатива сталкивается с сильным сопротивлением со стороны Мальты и Греции, экономики которых в значительной степени зависят от глобального судоходства. Они готовы поддержать запрет только при условии присоединения США и других стран G7.

Дипломаты предупреждают, что если ЕС будет действовать самостоятельно, это может принести пользу судоходным компаниям из Китая и Индии. В таком случае России будет проще избегать ограничения с помощью "теневого флота".

Слова Домбровскиса удивили часть дипломатов в Брюсселе. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что запрет вступит в силу только при поддержке G7.

Швеция, которая вместе с Финляндией является одним из первых сторонников такого запрета, поддержала мнение Домбровскиса о том, что поддержка G7 не является необходимой.

Пакет санкций, который также включает новые импортные и экспортные ограничения, а также расширение списков российских банков и судов "теневого флота", будут обсуждать послы ЕС в Брюсселе в ближайшие дни.

Кипр, который председательствует в Совете ЕС, стремится, чтобы министры иностранных дел окончательно утвердили пакет уже в понедельник, 23 февраля, к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ.

17 февраля агентство Bloomberg писало, что попытка Евросоюза ввести санкции против иностранных портов и банков, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, наталкивается на сопротивление, что грозит ослабить последний санкционный пакет блока.

В начале февраля Еврокомиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций против РФ, который был сосредоточен на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Ожидается, что этот шаг еще больше уменьшит доходы России от энергоносителей и усложнит поиск покупателей для ее нефти.

