'Невидимая' мечта: китайский бомбардировщик H-20 может стать большой иллюзией, - 19FortyFive

Китай стремится создать невидимый бомбардировщик, но пока проект сталкивается с проблемами.

Китай работает над своим первым стратегическим бомбардировщиком-невидимкой H-20, который по замыслу должен проникать сквозь передовые системы противовоздушной обороны и угрожать удаленным целям, таким как американский остров Гуам. Самолет выполнен по схеме "летающее крыло" с внутренними отсеками для вооружения, что снижает радиолокационную заметность и сопротивление воздуха, пишет 19FortyFive.

Пока о H-20 известно мало. Американские оценки дальности полета без дозаправки – около 10 тыс. км, а грузоподъемность – примерно 10 тонн боеприпасов. Оптимистичные китайские источники заявляют о дальности до 13 тыс. км и грузоподъемности 30–40 тонн, однако эти данные остаются неподтвержденными.

Несмотря на интенсивную модернизацию китайских ВВС и создание истребителей-невидимок, западные эксперты скептически оценивают H-20. Генерал Стивен Дэвис из Глобального ударного командования ВВС США отмечает, что Китай пока не достиг уровня B-2 или будущего B-21 в сфере технологий низкой заметности и дальних ударов.

Издание заключает, что H-20 пока остается скорее амбициозной концепцией, чем реальным боевым средством. Достоверной информации о первом полете или серийном производстве нет, и неизвестно, сможет ли самолет полностью реализовать заявленные возможности.

