Некоторые устаревшие слова из СССР сегодня звучат как шифр для современного поколения.

То, что всего несколько десятилетий назад было понятным в каждой компании, на работе, в магазине, сегодня может поставить в тупик даже эрудированного подростка. Многие советские слова и выражения исчезли из нашей повседневной речи, оставшись лишь в старых фильмах и воспоминаниях. Рассказываем, какие слова появились в СССР, и почему современная молодежь не всегда понимает их смысл.

Сленг СССР - 12 слов, которые современная молодежь уже не понимает

Спросите у зумеров или у поколения Альфа, что означают эти слова, и вы либо увидите недоумение, либо услышите смех. Маленький словарь советских слов:

Юннат

Это сокращение от двух слов - "юный натуралист". Юннатами в советское время называли детей, которые увлекались природоведением. В Союзе были кружки, станции и лагеря юннатов, где школьники изучали природу, ходили в походы и участвовали в разных мероприятиях по охране окружающей среды.

Готовальня

Современные подростки думают, что готовальня - это столовка или кухня. На самом деле в годы СССР так назывался набор чертежных инструментов в футляре. Слово это произошло от польского "gotować się" - "готовиться". Такие наборы можно встретить и сейчас, но готовальнями их почему-то не называют.

Бобина (магнитофонная)

Это катушка с магнитной пленкой для записи звука. В Союзе была основным носителем музыки и речи, использовалась в магнитофонах и студиях звукозаписи. Слово ушло из обихода вместе с магнитофонами, где использовались эти бобины.

Комок

"...грязи или шерсти", - сразу же продолжают мысль нынешние подростки. Ну а чего еще может быть комок? Но в Союзе "комок" - это было сленговое слово, так называли комиссионные магазины, где продавали бывшие в употреблении вещи и технику. Словом, советский секонд-хенд.

Шабашка

Смешное слово, объяснение которому сейчас не могут дать. Но советским людям было не до смеха: шабашка для них была сезонной или временной работой, что приносила дополнительный доход. Так появилось и выражение: "Пойдем пошабашим".

Фарцовка

Сленговое слово, которое означало перепродажу импортных товаров, а также валюты, что было незаконным в СССР. У фарцовщиков можно было купить одежду, книги, пластинки, косметику и другие дефицитные вещи.

Примус

Те, кто помнит роман Булгакова "Мастер и Маргарита", вероятно вспомнят и кота Бегемота, который все время "починял примус". Но что он на самом деле чинил, понимают не все. Примус - так называлось устройство, на котором грели воду и готовили еду, когда еще не было газовых плит. Заправляли такой примус керосином.

ВИА

В Союзе популярными были ВИА "Земляне", "Веселые ребята", "Песняры". ВИА - это аббревиатура, которая расшифровывается как вокально-инструментальный ансамбль, государственно одобренная музыкальная группа с 5-10 участниками. Сейчас все ВИА называются группы.

Видеосалон

Для нынешних подростков видеосалон - это место, где снимают видео. И им становится невдомек, когда оказывается, что на самом деле - это место, где коллективно смотрели видео. В советское время, когда телевизоров дома было мало, фильмы ходили смотреть именно в видеосалоны.

Самиздат

Сокращенное от "самостоятельное издательство". Почему самостоятельное? Потому, что таким образом в Союзе издавалась вся запрещенная цензурой литература. Люди печатали книги, статьи или рукописи у себя дома или на работе, затем передавали их друзьям и знакомым. Все это зачитывали буквально до дыр.

Мочалка

Еще одно сленговое слово, которое на самом деле не обозначало банный акссесуар. Таким словом называли в Союзе легкодоступных девушек. В язык это слово просочилось из тюремного жаргона и стал популярным у стиляг, хиппи и рокеров. Позже "мочалок" стали называть "чиксами" и "телками".

Блат

При слове "блат" современная молодежь морщит лоб и вспоминает что-то "до боли знакомое". Вроде как это означает, что все "не просто так". Да, блат - это, действительно не просто так. В Союзе так называли связи, которые позволяли достать дефицитный товар или решить какой-то сложный вопрос - то есть, "по блату".

Какие фразы были в СССР еще в обиходе

Многие советские слова и выражения были связаны, как уже понятно, с дефицитом, коллективной жизнью или официальной риторикой. Иногда это было просто описание привычных вещей, но сегодня они тоже вызывают желание спросить: "Что это вообще значит?"

Например, кроме "достать по блату", можно было услышать такие популярные фразы:

"Где брали?" - не про покупку, а про умение "доставать" дефицит - товар, одежду, технику;

- не про покупку, а про умение "доставать" дефицит - товар, одежду, технику; "Догадайся с трёх раз" - этот оборот означал, что ответ очевиден и не требует долгих размышлений;

- этот оборот означал, что ответ очевиден и не требует долгих размышлений; "Ходить в народ" - эту фразу использовали для обозначения общения с простыми людьми и партийной пропаганды;

- эту фразу использовали для обозначения общения с простыми людьми и партийной пропаганды; "Догнать и перегнать" - советский лозунг, который означал соперничество с Западом, его нужно было не только догнать, но и перегнать;

- советский лозунг, который означал соперничество с Западом, его нужно было не только догнать, но и перегнать; "Сообразим на троих?" - означало объединить совместные усилия, деньги или продукты, к примеру, на обед или покупку;

- означало объединить совместные усилия, деньги или продукты, к примеру, на обед или покупку; "Колбасу выбросили" (или батнички, или что-то еще) - конечно, в те времена ничего не выбрасывали, тем более колбасу. Эта же фраза означала, что на прилавках магазинов появился дефицитный товар, то есть, его "выбросили на прилавок". И за ним сразу же собирались длинные очереди.

Напомним, ранее мы также рассказывали, почему "Лебединое озеро" показывали по телевизору в СССР и постсоветском пространстве в трудные времена - реальная причина.

