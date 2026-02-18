Рассказываем, почему на крышках кофейных емкостей два отверстия и одно углубление - для красоты или не просто так.

Вы когда-нибудь замечали крошечную дырочку, рядом с отверстием для питья, на пластиковой крышке одноразового стаканчика? И рядом же с ним - углубление. Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем они нужны? Оказывается, эти две малоприметные детали играют важную роль. Мы разобрались, для чего на крышке для кофе углубление и мини-отверстие.

Для чего дырка в крышке от кофе

Как и предполагалось, дело - в физике, но не только. Маленькая дырочка выполняет несколько важных функций:

работает как вентиляция - благодаря ей пар от горячих напитков не скапливается внутри и не создает давления, а сама крышка держится на стакане;

обеспечивает равномерное питье - прижимая губы к крышке, мы создаем внутри вакуум, поэтому напиток начинает булькать, брызгать или вообще не течет, но эта самая маленькая дырочка обеспечивает встречный поток воздуха, благодаря чему жидкость течет плавно и без разбрызгивания.

Так что, по сути, без этого едва заметного отверстия мы просто не смогли бы нормально пить из пластикового стаканчика.

Видео дня

Для чего на крышке для кофе углубление

Также некоторые современные пластиковые крышки для одноразовых стаканчиков имеют углубление - обычно рядом с отверстием для питья.

У этого углубления также техническое назначение:

защищает от проливания - собирает капли напитка, которые могут вытекать из отверстия, и жидкость не попадает на руки;

контролирует поток жидкости - помогает направлять ее к отверстию, и делает глоток более аккуратным;

держит "заглушку" - на некоторых моделях крышек в этом углублении фиксируется маленький "язычок", которым можно закрывать отверстие для питья.

Есть и еще одна версия: углубление на крышке иногда называют "местом для носа". В этом есть некая логика, ведь когда мы пьем из стакана с крышкой, то нос упирается в верхнюю часть. Но если есть выемка, то это делает питье более удобным. Однако производители эту версию не поддерживают как официальную.

Вас также могут заинтересовать новости: