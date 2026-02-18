Melovin жестко отреагировал на срыв своего концерта противниками ЛГБТ-сообщества

Певец пристыдил полицию.

Украинский певец Melovin отреагировал на срыв своего концерта в Ривне противниками ЛГБТ-сообщества.

Напомним, по данным местных пабликов, группа людей пришла на концерт с плакатами и скандировала: "Не за гей-браки воюют герои".

Melovin прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале.

Видео дня

"До этого я проводил каждый концерт, когда под залами стояли 30 человек ультраправой молодежи в масках, с транспарантами, которых привезли по заказу на маршрутках, с сомнительными скрепами и нарративами, перечеркивающими войну за свободу и целостность народа. Это не в первый раз. Вероятно, и не в последний раз. Я - главное зло для невежд. Поэтому мне досадно, что в этот раз мы с командой вынуждены ехать домой. Лишив вас музыки и хороших эмоций", - написал он.

При этом исполнитель пристыдил государство и полицию, которая "до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации и поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию":

"Так же находящихся на фронте, не в балаклавах под концертным залом".

Напомним, на днях Melovin публично сообщил о расставании со своим парнем-военнослужащим Петром.

Вас также могут заинтересовать новости: