Европейцы ответили, что для них лучше – демократия или диктатура: Politico раскрыло детали

Опрос провели в Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии.

22% опрошенных европейцев поддерживают идею того, что диктатура может быть лучше демократии "при определенных обстоятельствах". Соответствующие результаты опроса публикует Politico со ссылкой на опрос социологической службы AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab, проведенного в Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии.

Также более четверти (26%) опрошенных респондентов согласились с таким утверждением: "Если бы в моей стране появился способный и эффективный лидер, я бы не возражал, если бы он ограничил демократические права и не нес ответственности перед гражданами за свои действия". Тогда как 69% респондентов выступили против авторитарного правления.

Наименьший уровень доверия среди институтов у европейцев к политическим партиям – 24%. Также низкий показатель у медиа – 27%. Больше всего доверия у жителей ЕС вызывает сам Европейский Союз.

Больше всего разочарованы результатами работы государственных структур в Греции (76%), Франции (68%) и Румынии (66%). Тогда как в Великобритании этот показатель составляет 42%, а в Швеции – 32%.

"Опрос не выражает общего недовольства или критического неприятия демократической системы. Он выражает недовольство граждан тем, как она работает, с четкими антиэлитными и антиистеблишментскими характеристиками", – заявил доцент Фракийского университета Демокрита в Греции Джордж Сиакас.

Справка. Исследование проводилось в период с 25 ноября по 16 декабря. Поводом послужил рост поддержки популистских и националистических сил по всему континенту.

Что этому предшествовало

Напомним, в ноябре прошлого года Ipsos провело крупный опрос с участием почти 10 тысяч респондентов из ряда стран ЕС, а также США и Великобритании. Он показал, что около половины избирателей недовольны тем, как функционирует демократия.

Отмечалось, что люди обеспокоены рисками для своих систем самоуправления в течение следующих пяти лет. Также существуют особые опасения по поводу влияния фейковых новостей, дезинформации, отсутствия ответственности политиков и экстремизма.

