Никаких признаков прогресса: NYT о первом дне мирных переговоров в Женеве

Ожидалось, что на этих переговорах стороны обсудят вопросы территорий.

После первого дня переговоров в Женеве стороны публично не продемонстрировали никаких признаков прогресса. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что накануне встречи считалось, что стороны должны обсудить один из двух ключевых вопросов – подконтрольную Украине часть Донецкой области, которую РФ хочет взять под свой контроль.

На фоне встречи президент Владимир Зеленский публично заявил, что готов обсуждать вопрос территорий, в частности в виде создания демилитаризованной зоны. Впрочем, он также подчеркнул, что любые компромиссы возможны только при условии предоставления Соединенными Штатами твердых гарантий безопасности.

"Последовательность имеет большое значение. США сначала хотят, чтобы Украина пошла на территориальные уступки, и только потом Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности. Это рискует загнать Киев в ловушку. Россия воспользуется этой паузой для начала очередной атаки", – говорит Гарри Неделку, старший директор исследовательской организации Rasmussen Global.

Издание напоминает, что территории, с которых РФ требует от Украины вывести войска, – это хорошо укрепленный район Сил обороны. И его сдача или даже создание милитаризованной зоны может дать России стратегический плацдарм для возобновления атак.

"Но если сначала у вас есть гарантии безопасности, – добавил Неделку, – это дает украинцам преимущество за столом переговоров и гарантирует Киеву международную защиту для сдерживания очередного вторжения".

Издание отмечает, что гарантии безопасности также могут повлиять на мнение украинцев относительно компромисса в территориальном вопросе. Журналисты пишут, что эта идея набирает обороты среди украинского населения.

И хотя Зеленский и заявил ранее, что Киев и Вашингтон пришли к соглашению о гарантиях безопасности после войны, однако детали этого соглашения не разглашаются. А Европа остается скептически настроенной в отношении полного выполнения гарантий. И это вызывает беспокойство, что переговоры в Швейцарии, сосредоточенные на территории, в то время как обязательства по безопасности еще не заключены, могут быть преждевременными. В частности, на это намекнул и сам Зеленский в своем посте в X.

"Наши американские друзья готовят гарантии безопасности. Но они сказали – сначала этот обмен территориями или что-то подобное, а потом гарантии безопасности. Я думаю – во-первых, гарантии безопасности. Во-вторых, мы не откажемся от наших территорий, потому что мы готовы к компромиссу. К какому компромиссу мы готовы? Не к компромиссу, который дает России возможность быстро оправиться и снова прийти и оккупировать нас", - отметил он.

Мирные переговоры: что известно

Ранее журналист Axios сообщил после первого дня встреч, что мирные переговоры между Украиной и РФ "зашли в тупик". По его словам, причиной этого является позиция нового представителя от Москвы – Владимира Мединского.

В то же время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах между Украиной и РФ был достигнут "значительный прогресс". Он также отметил, что во время встречи обе стороны согласились информировать своих соответствующих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.

