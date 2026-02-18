Без переходного периода по эконалогу СВАМ рискуем потерять ядро ​​экспортных отраслей, - эксперт

В течение пяти лет CBAM может стоить Украине до $5 млрд экспортных потерь.

Введение с 1 января 2026 года полноценного механизма углеродной корректировки импорта CBAM без переходного периода может привести к потере ядра украинской металлургии. Об этом заявил председатель НТР ОП "Укрметалллургпром", доктор технических наук Сергей Грищенко.

По его словам, вопрос декарбонизации не является новым для отрасли, и в течение последнего десятилетия мировая и украинская металлургия системно работали над внедрением принципов "зеленой" металлургии – снижением выбросов CO₂ при производстве стали. До начала полномасштабной войны украинские предприятия активно инвестировали в модернизацию: в 2016–2020 годах капитальные инвестиции предприятий ГМК превысили $8 млрд.

Война существенно ограничила инвестиционные возможности, но, несмотря на все, экологические проекты в Украине включены в План национального восстановления. Речь идет о развитии производства DRІ-окатышей, железа прямого восстановления, горяче-брикетированного железа, в том числе с использованием водорода, а также "зеленой" стали в электродуговых печах. Общая ориентировочная стоимость металлургических проектов составляет $5,8 млрд, подчеркнул Грищенко. Всего же для полной декарбонизации отрасли в течение 20–30 лет необходимо около $25 млрд инвестиций.

Видео дня

Но сейчас украинские производители физически не могут сразу отвечать новым требованиям, подчеркнул эксперт. Он поддержал позицию генерального директора АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо, который ранее заявлял, что без переходного периода Украина рискует потерять основу металлургической промышленности.

"По оценкам, в течение пяти лет CBAM может стоить Украине до $5 млрд экспортных потерь. Сейчас металлургия и горнодобывающая отрасль обеспечивают около 7% ВВП, 15% экспорта и 30% грузооборота железнодорожного и портового транспорта. Украинские металлурги не выступают против требований CBAM, которые в перспективе безусловно будут реализованы. Однако без как минимум трехлетнего льготного или переходного периода Украина может потерять ядро своей металлургической промышленности", – подчеркнул Грищенко.

Как известно, в новом предложении Еврокомиссии по усилению механизма CBAM до сих пор не предусмотрено исключение для Украины, несмотря на войну. В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности, говорит директор GMK Center и председатель Комитета промышленной экологии EBA Станислав Зинченко: Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам. В целом же CBAM-товары обеспечивают около 2% украинского ВВП.

Ранее посол украинского бизнеса, экономический эксперт Андрей Забловский заявил, что, несмотря на формальный отказ Еврокомиссии отсрочить введение экомота СВАМ для Украины, мы все еще имеем полное и законное право на такую отсрочку, поэтому должны активизировать переговоры с Еврокомиссией, чтобы это право реализовать.