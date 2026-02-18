Более двух лет "Укрпочта" оставалась единственной компанией, которая продолжала тут работать.

"Укрпочта" прекращает работу в городе Орехов и селе Преображенка Запорожской области из-за ситуации с безопасностью в населенных пунктах. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"Более двух лет "Укрпочта" оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской общины в Запорожской области. Сегодня мы приняли трудное решение закрыть эти отделения", - сообщил Смелянский.

По его словам, в некогда двадцатитысячном городе Орехов оставалось чуть более 800 жителей, если не учитывать военнослужащих.

Гендиректор компании отметил, что "Укрпочта" потеряла в районе населенных пунктов автомобиль, а еще один потеряла местная военно-гражданская администрация, пытаясь помочь.

В то же время подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено, и компания продолжит обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврическое.

16 февраля стало известно, что государственный почтовый оператор "Укрпочта" хочет выдавать кредиты пенсионерам. После запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

Следует отметить, что "Укрпочта" зарабатывает на торговле колбасой и печеньем более миллиарда гривен дохода в год. При этом почтальоны получают доплату за продажу продовольственных товаров. Таким образом, в населенных пунктах, где магазины могут быть закрыты, "Укрпочта" предлагает свежие продукты по доступным ценам.

