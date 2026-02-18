Азербайджан впервые показал на вооружении РЛС Lanza LTR-25: Украина тоже такую получит

РЛС Lanza LTR-25 способна обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники на расстоянии до 470 км.

Министерство обороны Азербайджана впервые продемонстрировало наличие на вооружении мобильного трехкоординатного радиолокационного комплекса Lanza LTR-25 от испанской компании Indra.

Эту РЛС показали в видео, посвященном 34-й годовщине создания Воздушных сил Азербайджана. Комплекс LTR-25 предназначен для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей – от самолетов и ракет до беспилотных летательных аппаратов. Его дальность обнаружения достигает 450–470 км, что значительно превышает возможности предыдущей версии LTR-20, зафиксированной в Азербайджане в 2019 году, с дальностью 110–370 км. Радар работает в L-диапазоне и оснащен системой идентификации "свой-чужой".

Такой же радиолокационный комплекс уже поставлен Украине. Первые сообщения о поставках LTR-25 украинским Силам обороны появились в середине января 2026 года, а уже в этом месяце СМИ сообщали, что Испания передала Украине этот образец вооружения, хотя официального подтверждения пока нет. Стоимость РЛС оценивают в около 37 млн евро, пишет Defence Express.

LTR-25 также применялась в 2022 году в Румынии после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, чтобы расширить наблюдательные возможности на юго-восточном фланге НАТО.

LTR-25 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно, что Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 ( Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA – своего крупнейшего производителя оружия. Соответствующий контракт с компанией подписало испанское Министерство обороны.

Объясняется, что Lanza LTR-25 – это мобильная 3-х координатная радиолокационная станция, способная работать "в сложных условиях радиоэлектронной борьбы". Радар легко транспортировать самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

