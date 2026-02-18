Боятся гнева Трампа: в ISW указали на особенность атак РФ в период мирных переговоров

Российские войска последовательно совершали атаки в дни непосредственно перед и после крупных переговоров в последние месяцы.

Россия в последние месяцы наносила крупные удары по Украине в дни до и после двусторонних и трехсторонних переговоров, но, похоже, воздерживается от полного использования своих ударных возможностей, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Они указывают, что российские войска последовательно совершали атаки, состоящие примерно из 400-700 беспилотников и ракет, в дни непосредственно перед и после крупных переговоров в последние месяцы, таких как саммит США-Россия на Аляске в августе 2025 года, переговоры США-Украина в Женеве в ноябре 2025 года, переговоры США-Россия в Москве в ноябре 2025 года, переговоры США-Украина-Европа и США-Россия в декабре 2025 года, а также два раунда переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби в конце января и начале февраля 2026 года.

"Крупнейший на данный момент российский ударный пакет в рамках войны состоял из 823 беспилотников и ракет в начале сентября 2025 года, и все ударные пакеты, запущенные российскими войсками в рамках этих двусторонних и трехсторонних переговоров, значительно уступают этому рекорду", - отмечают в ISW.

При этом летом 2025 года украинские чиновники предупреждали, что РФ намерена увеличить свои ударные пакеты до более чем 1000 беспилотников в день в ближайшее время.

"Россия, возможно, намеренно сокращает размер этих ударных пакетов, чтобы сохранить видимость заинтересованности Кремля в содержательных переговорах и избежать гнева Трампа", - считают в ISW.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 17 февраля российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов. Взрывы прогремели в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил 29 ракет различных типов и 396 дронов, зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 беспилотников.

