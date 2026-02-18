4 зарядные станции, которые стоят своих денег

Отмечается, что каждая из этих станций будет отменно служить.

Если вам нужен небольшой резервный аккумулятор, чтобы обеспечить питание важных устройств во время отключения света, то портативная электростанция – отличный вариант. Это также полезный гаджет, который стоит иметь под рукой в случае чрезвычайной ситуации или во время походов.

Издание BGR назвало портативные электростанции, на которые стоит обратить внимание.

Anker Solix C1000 Gen 1

Anker Solix C1000 - портативная электростанция мощностью 1056 ватт-часов (Втч). Она может обеспечить мощность 1800 Вт с поддержкой 2400 Вт во время скачка напряжения и оснащена шестью розетками переменного тока и четырьмя портами USB - один из самых высоких показателей среди электростанций этой категории.

Станция также поддерживает сверхбыструю зарядку переменным током (1300 Вт), ей на это потребуется менее чем час. Кроме того, поддерживается зарядка от солнечной батареи и авто. Среди других преимуществ – возможность расширения емкости аккумулятора до 2112 Вт·ч и встроенный режим ИБП с временем переключения менее 20 миллисекунд.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 оснащена аккумуляторной батареей емкостью 768 Вт·ч и может выдавать мощность до 1000 Вт (2000 Вт для резистивных нагревательных устройств в режиме Power Lifting). Одна из ее примечательных особенностей - поддержка расширения аккумуляторной батареи. Кроме того, доступны все распространенные режимы зарядки, включая солнечную энергию и автомобильный разъем, и она может заряжаться до 100% за полтора часа.

У нее есть две розетки переменного тока и четыре порта USB. Также есть разъем 12 В постоянного тока для выхода.

DJI Power 2000

Хотя DJI относительно новый игрок на рынке портативных электростанций, но это хорошо известный бренд, производящий дроны. Если вы ищете электростанцию, которая также может служить резервным источником питания для вашего дома, то DJI Power 2000 – отличный вариант по соотношению цены и качества.

Power 2000 имеет общую емкость аккумулятора 2048 Втч и регулярную максимальную мощность 3000 Вт. Она весит 22 килограмма и оснащена встроенной ручкой для переноски. Кроме того, у нее есть четыре розетки переменного тока, четыре порта USB-C и четыре порта USB-A.

Функция ИБП доступна с временем переключения менее 10 миллисекунд, а станция поддерживает несколько режимов зарядки. Полный заряд она берет всего за 90 минут. Также есть поддержка расширения батареи, и вы можете подключить к ней до 10 батарей емкостью 2048 Втч. Еще одна особенность станции - поддержка быстрой зарядки дронов DJI.

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 - емкость его батареи составляет всего 256 Втч и может обеспечивать мощность до 600 Вт через две розетки переменного тока. Станция также оснащена тремя USB-портами и выходом постоянного тока. Весит менее 3,6 килограмма.

Среди других достоинств - возможность зарядить устройство до 100% за час с помощью сетевого адаптера, а также поддержку зарядки от солнечной батареи, автомобильного аккумулятора и USB-C.

Ранее УНИАН писал, что холодильники этих 5 брендов ломаются чаще остальных.

