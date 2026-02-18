В Украине потеплеет, но осадки испортят погоду по всей стране, - синоптик

Температура в ближайшие дни будет постоянно колебаться.

В Украине до конца недели ожидается неустойчивая и влажная погода с колебаниями температуры. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, атмосферные процессы будут динамичными по всей Европе. В Украине установится относительно теплая, но в то же время нестабильная погода.

"Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей", - предупредил эксперт.

Погода 19 февраля

В середине недели ночью на востоке, в Крыму и Приазовье пройдет дождь с переходом в снег. Днем в большинстве областей будет преобладать спокойная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-12 °С, днем -2...+3 °С.

Погода 20 февраля

Ночью перед выходными без существенных осадков, а днем в западных областях, а также местами в центре и на севере страны пройдет снег, мокрый снег и дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Ночью будет -5...+2 °С, днем потеплеет до +1...+6 °С, а на юге ожидаются приятные +6...+11 °С.

Погода 21 февраля

В субботу, по прогнозу синоптика, в Украине снова ожидаются осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, на юго-востоке с дождем. Кое-где возможен туман, а на дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с. Ночью будет -4...+2 °С, днем -2...+3 °С.

Погода 22 февраля

В конце недели местами в Украине ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер 5-0 м/с. Температура ночью снизится до -3...-8 °С, в дневное время будет -4...+1 °С.

Погода в Украине - когда наступит долгожданная оттепель

В Украине уже в ближайшие дни ожидается изменение погодных условий - температура воздуха постепенно будет повышаться до плюсовых значений. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, пока будут сохраняться колебания температуры - от небольших до умеренных морозов. Однако такая ситуация будет недолго, ведь в конце недели наступит более ощутимое потепление.

Потепление до оттепели и переход к "плюсам", по прогнозу синоптика, ожидаются ориентировочно с 22-23 февраля.

