При покупке такой бытовой техники важно изучить отзывы.

Холодильник есть в каждом доме, но рано или поздно он ломается совсем или частично выходит из строя, из-за чего иногда его проще поменять, чем чинить. Не всегда поломка связана с неправильной эксплуатацией, например, если человек не знает, какая температура должна быть в холодильнике, "накручивает" слишком мало или много, тем самым ускоряя износ деталей. Случается, что техника просто изживает свое, и ее нужно чем-то заменить. Рассказываем, какие холодильники чаще всего ломаются, и продукции каких брендов лучше избегать.

Какие марки холодильников чаще всего ломаются - список

Издание Consumer Reports провело исследование и выяснило, какие холодильники чаще ломаются. Данные были получены от респондентов, которые приобрели устройства разных производителей в период с 2015 по 2025 год. Такой обзор будет очень полезен тем, кто хочет заменить холодильник и при этом желает приобрести максимально надежную модель.

Frigidaire

Американские холодильники Frigidaire встречаются в Украине нечасто, однако и такое случается. Эксперты утверждают, что качество бытовой техники этого бренда сильно ухудшилось по сравнению с прошлыми годами. Удовлетворенность клиентов во многом зависит от типа холодильника - с верхней морозильной камерой, с нижней морозильной камерой или двухкамерный, но многие пользователи сообщают о проблемах с ледогенератором и диспенсером воды, и эти поломки начинаются уже через несколько месяцев после покупки.

Также поступают многочисленные жалобы на плохое послепродажное обслуживание со стороны производителя, и люди сообщают о полном разрушении уплотнителей холодильника. Другие же жалуются на то, что их перенаправляют из одного сервисного центра в другой, причем производитель организует вызовы специалистов в центры, которые даже не обслуживают регион клиента.

Samsung

Бытовая техника и гаджеты компании Samsung знамениты на весь мир, но это далеко не всегда значит, что их продукция одна из лучших. По данным Consumer Reports, холодильники компании оставляют желать лучшего с точки зрения надежности.

Исследователи даже выяснили, что компания Samsung стала объектом коллективного иска, в котором клиенты утверждали, что в их холодильниках с распашными дверцами был дефект, из-за которого внутри не поддерживалась безопасная для продуктов температура. В иске утверждалось, что даже после ремонта, выполненного техником Samsung, холодильники продолжали работать при небезопасных температурах, и что компания в конечном итоге отказалась ремонтировать, заменять или даже возвращать деньги за неисправную технику, несмотря на продолжающиеся проблемы. В том же иске упоминалось более 600 жалоб от клиентов на холодильники Samsung, причем более 200 из них указывали на порчу продуктов как на основную проблему.

Другие поделились своими ужасными историями о холодильниках Samsung, отметив, что в первые несколько лет эксплуатации бытовая техника этой марки неоднократно нуждалась в ремонте компрессора. Многие предупреждают, что единственные продукты Samsung, в которые стоит инвестировать, - это смартфоны и, возможно, смарт-телевизоры.

Electrolux

Продолжая тему о том, какие холодильники чаще всего ломаются, нельзя не упомянуть всемирно известный бренд Electrolux, существующий более 100 лет, и являющийся материнской компанией Frigidaire. Эксперты предполагают, что для производства холодильников обеих марок могут использоваться одни и те же компоненты и инженерные решения, и качество может быть одинаковым.

Пользователь Reddit рассказал о своем негативном опыте знакомства с холодильником Electrolux, основанном на том, что устройство начало ломаться уже через несколько месяцев после покупки. Более того - многие люди жалуются, что компания не оказывает никакую поддержку и не гарантирует качественное обслуживание, а самая частая причина обращений в сервисный центр - отключение ледогенератора и диспенсера воды.

Интересно, что мнения относительно этих холодильников разнятся в зависимости от места проживания пользователя - например, в Америке негативных отзывов очень много, в то время как в Европе Electrolux считается техникой высокого класса.

KitchenAid

KitchenAid - ещё один популярный бренд бытовой техники, однако, похоже, эта популярность не распространяется на холодильники KitchenAid. Наиболее распространёнными проблемами у потребителей обычно являются поломки льдогенераторов и компрессоров. Также поступали сообщения о том, что потребители утверждают, что KitchenAid отказывалась устранять проблему в морозильной камере после возникновения неполадок.

Некоторые отмечают, что холодильники KitchenAid в целом надежны. Однако также звучат мнения о качестве пластика - по мнению пользователей, нет ощущения, что это материал "премиум-класса", который должен быть у холодильника за такую цену. Кроме того, пластиковые компоненты, по-видимому, трескаются и меняют цвет быстрее, чем можно было бы ожидать от прибора стоимостью в несколько сотен долларов.

Monogram или GE Monogram

Monogram, или GE Monogram, как его чаще называют, - это бренд, получивший широкое признание из-за низкого качества своих холодильников. Клиенты жаловались на такие проблемы, как появление ржавчины в морозильной камере, плесень в уплотнителях холодильника и даже на полный выход холодильника из строя. О качестве обслуживания тоже ходят легенды - пользователи часто жалуются и на техников, и на реакцию сервисных центров.

Однако, если говорить только о надежности, холодильники GE Monogram заслужили довольно плохую репутацию у потребителей. Некоторые жаловались, что холодильник никогда не охлаждает ниже 13 градусов по Цельсию, а другой владелец Monogram на Reddit отметил, что его холодильник GE Monogram был признан "не подлежащим ремонту", и компания отказалась его заменить, хотя он еще находился на гарантии.

