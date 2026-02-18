Температура в оранжерее до -2: в киевском ботсаду замерзают редкие растения

Общая площадь помещения - более тысячи квадратных метров, поэтому полностью обогреть такое большое помещение альтернативными источниками почти невозможно.

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве редкие растения страдают из-за отключения света и тепла. Об этом говорится в сюжете "Киев 24", в котором Жанна Ярославская, старший научный сотрудник отдела тропических растений, рассказала о состоянии насаждений.

Она отметила, что когда начали цвести ранние сорта азалии, температура в оранжерее была -2. И те бутоны, которые открылись, - замерзли.

"Поскольку у нас есть раннецветущие, средне- и поздне-, то не теряем надежду, что средние и поздние сорта будут цвести нормально", - сказала Ярославская.

В сюжете отмечается, что замерзают и другие тропические и субтропические растения. Среди них - одна из крупнейших коллекций редких растений, которую ученые собирали более 40 лет.

"Низкие температуры нарушают жизнедеятельность растений, растение не может нормально фотосинтезировать, плохо поглощает питательные вещества, не происходят процессы газообмена. В тропическом лесу у нас сейчас очень сильное листопадение. Иногда может загнивать корневая система и растение погибает", - пояснила Ярославская.

Отмечается, что все эти последствия вызваны перебоями центрального отопления. Сейчас в оранжерее около 10-12 градусов тепла, а в самые сильные морозы температура опускалась даже до -2. В то же время норма для тропических насаждений составляет около 24-28 градусов тепла.

Отмечается также, что высота потолка оранжереи местами достигает 32 метров, а общая площадь помещения - более тысячи квадратных метров. Поэтому полностью обогреть такое большое помещение альтернативными источниками почти невозможно.

Чего ожидать от погоды

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что вскоре в Украине потеплеет до "плюсов".

По ее данным, сегодня, 18 февраля, страну накроет циклон, который вызовет во многих областях осадки и порывистый ветер. Самая сложная ситуация ожидается в центральной части Украины, где будет снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.

В то же время, заявила Диденко, более устойчивое потепление до оттепели и до "плюсов" ожидается с 22-23 февраля.

