В 'ПриватБанке' продолжает дорожать валюта: курс доллара и евро на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 февраля, подорожал на 6 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 5 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 43,48 гривни. При этом курс евро при оплате картой сегодня вырос на 26 копеек и составляет 51,81 гривни.

Национальный банк Украины установил на 18 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,26 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках 18 февраля вырос на 6 копеек и составляет 43,51 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,05 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривня за евро.

