ЕС требует от Украины починить нефтепровод 'Дружба' для Орбана и Фицо

Киев заявляет, что магистраль со своей нефтью поразили дроном сами россияне.

Нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть в Венгрию и Словакию, был поврежден в конце января. Европейский Союз хочет, чтобы магистраль отремонтировали и поставки возобновились.

Издание Radio Free Europe со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Анны-Кайсы Итконен 17 февраля пишет, что остановка поставок российской нефти по трубопроводу вызвала напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС – Венгрией и Словакией. Киев сообщил, что причиной перебоев с 27 января стала атака российского беспилотника.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 15 февраля, что Украина задержала возобновление потока нефти, чтобы заставить Венгрию отказаться от своего вето на будущее членство Украины в Евросоюзе. Он назвал это "политическим шантажом".

Видео дня

Европейский Союз запретил импорт российской нефти по трубопроводам из-за агрессии Кремля против Украины. Однако страны, не имеющие выхода к морю – Венгрия и Словакия – получили исключения из этих санкций. Будапешт 16 февраля также выразил желание применить временное исключение для импорта морской российской сырой нефти через Хорватию по трубопроводу Adria.

В то же время в отчете, опубликованном 16 февраля аналитическим Центром исследования демократии (CSD), говорится, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку есть другие легкодоступные источники.

"Нет никаких технических или экономических оснований для продления действия санкционного освобождения для российской нефти в Центральной Европе. Постоянная зависимость Венгрии – это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской сырой нефти до конца 2026 года возможен и необходим для долгосрочной энергетической безопасности Европы", – сообщают в CSD.

Нефтепровод "Дружба" – последние новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что магистраль выведена из строя из-за российской атаки. По его словам, Венгрия руководствуется двойными стандартами и должна "открыть глаза".

Венгрия и Словакия имеют общую позицию по магистрали и хотят продолжения поставок российской нефти. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда может найти общий язык с Хорватией, от которой он требует резервных поставок по трубопроводу Adria.

Вас также могут заинтересовать новости: