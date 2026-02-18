Украина применила санкции против Лукашенко, – Зеленский

Украина активизирует противодействие всем формам содействия Лукашенко совершению убийств украинцев российскими захватчиками.

В Украине решили применить пакет ограничительных санкционных мер против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook.

"Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко, и мы значительно активизируем противодействие всем формам его содействия убийствам украинцев", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Украина будет работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект.

Видео дня

Как пояснил Зеленский, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что увеличило возможности российской армии наносить удары по украинским северным областям - от Киевщины до Волыни.

"Часть ударов, в частности по энергетическим объектам и железной дороге в наших регионах, россияне не смогли бы нанести без такой помощи Беларуси", - сообщил глава государства.

Кроме того, более 3 тысяч предприятий Беларуси поставлены на службу российской войне и поставляют технику, оборудование и компоненты, отнесенные к категории критически важных. В частности, это и компоненты для производства ракет, которые терроризируют украинские города и села. "Продолжается и развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности – "орешника", что является очевидной угрозой не только для украинцев, но и для всех европейцев. Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что это продолжается и в 2026-м.

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено в 10:19. Также на сайте президента появился соответствующий указ №125/2026. Санкции предполагают, что Лукашенко бессрочно лишают государственных наград Украины и других форм награждения.

Вместе с тем на 10 лет блокируются его активы, прекращается возможность осуществлять торговые операции, прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрещается выведение капиталов за пределы Украины, запрещается участие в приватизации и вводятся другие финансовые и экономические мероприятия.

Война в Украине - позиция Лукашенко

Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский заявил, что одно применение "Орешника" с территории Беларуси будет означать, что белорусов втянули в войну.

Ранее Лукашенко цинично обвинял Зеленского в нежелании договариваться с Россией об окончании войны.

Зеленский заявлял, что у Лукашенко нет понимания реального положения дел.

Вас также могут заинтересовать новости: