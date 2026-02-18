Европа компенсирует Украине потерю помощи США, но есть важный нюанс, - WSJ

По мере сокращения американской помощи на 99%, континент активизируется в поставках оружия.

После прекращения поставок оружия от США Украина увеличила разработку и использование собственных беспилотников и ракет. При этом Европа также активизировалась, однако все не настолько радужно, как могло бы казаться, пишет The Wall Street Journal.

Как показывает новый доклад Кильского института мировой экономики, американская помощь Украине сократилась на 99% в 2025 году. Тем не менее, по даннным аналитиков, за последний год Европа "резко" увеличила общую поддержку, чтобы "компенсировать значительную часть сокращения американских ассигнований". В частности, европейская военная помощь увеличилась на 67% в 2025 году по сравнению со средним показателем за период с 2022 по 2024 год.

При этом администрация Трампа по-прежнему готова продавать оружие, даже если она больше не будет его предоставлять бесплатно. По данным института, страны НАТО без США закупили для Украины американского оружия на сумму более 4,3 миллиарда долларов.

"Тем не менее, даже с учетом растущей поддержки Европы в прошлом году, военные ассигнования от всех партнеров по всему миру для Украины были на 4% ниже уровня 2022 года, "который ранее был самым низким годовым показателем с начала войны… Украина особенно ощутила отсутствие США в виде нехватки перехватчиков Patriot, которые являются ее основной защитой от российских баллистических ракет", - говорится в статье.

И хотя Европа делает больше для Украины, однако Владимир Путин не прекратит войну, пока издержки не превысят выгоды. А для этого по-прежнему потребуется больше американского оружия и санкционное давление, чтобы сократить финансирование его военной машины, указывает WSJ.

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты продолжают предоставлять Киеву достаточно оружия для самозащиты.

Он также заявлял, что США продолжат отправлять оружие в Украину через НАТО до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. По словам Уитакера, это будет как оружие для самообороны, так и для наступления.

