'Наш взрослый мальчик': Осадчая трогательно обратилась к 9-летнему сыну

Также ведущая поделилась архивными семейными фото.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила среднего сына с праздником.

Сегодня, 18 февраля, Иван празднует свой день рождения. Мальчику исполнилось девять лет. По случаю праздника звездная мама обратилась к имениннику и показала архивные семейные фото в Instagram.

"Нашему Ивасику сегодня девять! Как будто вчера родился, а уже девять. Наш взрослый мальчик, будь счастлив, а все остальное выучим и сделаем вместе! Любим тебя, наш Ивасик, и всегда рядом", - подписала Екатерина.

К слову, ведущая вышла замуж за Юрия Горбунова в 2017 году. Инициатором их отношений была Екатерина. Впоследствии у них родился общий сын Иван, а в 2021 году пара стала родителями во второй раз. Также у ведущей есть старший сын Илья от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая честно ответила на сплетни об отношениях с Горбуновым.

