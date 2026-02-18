В Женеве начался второй день переговоров между Украиной, РФ и США, – Умеров

Об итогах переговоров будет сообщено дополнительно.

В Женеве начался второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и Российской Федерации. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram.

Он отметил, что консультации проходят в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков.

"Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу. Об итогах проинформируем дополнительно", – написал Умеров.

По итогам первого дня Умеров сообщил, что переговоры "были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений".

Мирные переговоры: что известно

Напомним, после первого дня переговоров ряд западных СМИ писали об отсутствии прогресса между сторонами. В частности, об этом заявил журналист Axios, отметив, что причиной этому является позиция нового переговорщика от Москвы Владимира Мединского.

О публичном отсутствии результатов переговоров пишет и The New York Times. Издание напоминает, что во время этой встречи стороны планировали обсудить территориальные вопросы.

В то же время спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам встречи. Он также отметил, что обе стороны согласились информировать своих соответствующих лидеров и продолжать работу над достижением соглашения.

