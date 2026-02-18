Соловий честно ответила, почему отказалась от участия в Нацотборе на 'Евровидение-2026'

Певица также рассказала, за кого болела на конкурсе в этом году.

Известная украинская певица Кристина Соловий ответила, почему не участвует в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение".

По словам артистки, она уже несколько раз отказывалась быть участницей шоу и объяснила причину.

"Я в этом году уже в третий или четвертый раз отказалась, потому что понимаю, что моя работа над альбомом в стиле украинских 90-х гораздо важнее, чем "Евровидение". Это я сама для себя решила. Возможно, для кого-то это выглядит совсем иначе", - подчеркнула Кристина в проекте "Наодинці з Гламуром".

Однако Соловий добавила, что смотрела нацотбор этого года. Более того, фавориткой певицы была LELÉKA с песней "Ridnym", которая и завоевала право представлять Украину на международной сцене в Австрии. О победительнице Кристина высказалась так:

"В эту девушку я верю! Даже если она не займет какого-то почетного места, я очень рада, что Украина ее открыла, потому что она работает с народной песней. И для меня это очень близко, потому что я тоже начинала свой музыкальный путь именно с этих глубин".

Напомним, ранее стало известно, что LELEKA не смогла исполнить главную "фишку" песни, с которой едет на "Евровидение".

