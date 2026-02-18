Какую спичку нужно перетащить, чтобы исправить равенство: быстрый тест для проверки IQ

Эта головоломка - лишний повод проверить свои математические способности.

Эта головоломка заставит немного поломать голову, хотя на первый взгляд она простая. Решая ее, вы проверите свою внимательность, логику и способность мыслить нестандартно.

На изображении - неправильное равенство, составленное из 26 спичек: 16 + 9 = -21. Ваша задача - перетащить только одну из них, чтобы равенство стало правильным.

Звучит легко, а на самом деле это сложнее, чем кажется. Многие пытаются перемещать цифры, менять знак равенства или даже переставлять несколько чисел сразу. Но условие четкое: достаточно только одного движения.

Сосредоточьтесь и внимательно посмотрите на все цифры. Также обратите внимание на знаки - иногда именно они являются ключом к решению. Ответ мы покажем, но не спешите листать вниз, а попробуйте найти решение самостоятельно.⠀

Если вам удалось самостоятельно найти правильный ответ - поздравляем, ваша внимательность на высоте. Если же нет - не стоит расстраиваться: такие головоломки прекрасно тренируют мозг и помогают развивать нестандартное мышление. Правильный ответ ниже.

Как видим, нужно убрать верхнюю правую спичку из цифры 9 и добавить ее к знаку "–" перед числом 21. В результате девятка превратится в 5, а минус станет плюсом. После этого получим правильное равенство: 16 + 5 = +21.

Другие головоломки от УНИАН

В одной из головоломок нужно перетащить всего одну спичку, чтобы равенство 18 - 8 = 9 стало правильным. Решать такие задачи не только интересно, но и полезно, ведь это отличный способ отвлечься от повседневных проблем, а также проверить свое логическое и критическое мышление.

Другой вид головоломок - оптические иллюзии с числами. В одной из таких нужно найти слово "багет" за 11 секунд. Подобные упражнения помогают улучшить концентрацию, распознавание образов и способность быстро находить логические связи.

