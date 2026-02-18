Зеленский обвинил РФ в затягивании переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы представители Российской Федерации не пытались затягивать переговоры, то уже можно было бы выйти на финальный этап дипломатического процесса.
Как сообщил глава государства в социальной сети Facebook, он провел совещание с украинской командой перед началом сегодняшней работы делегаций в Женеве.
"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил американскую сторону за внимание к деталям и терпение в разговорах с присутствующими представителями России.
"Поставил четкую задачу для украинской делегации - сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений", - добавил Зеленский.
Как сообщил президент, среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно – шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.
"Благодарен нашим представителям за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив. Украине нужна гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем", - заявил Зеленский.
Переговоры в Женеве
Как сообщал УНИАН, 17 февраля состоялся первый день встреч в Женеве между делегациями Украины, США и России. Среди прочего, обсуждения касались политического и военного блоков.
При этом западные СМИ сообщали об отсутствии какого-либо прогресса в первый день переговоров.
Сегодня, 18 февраля, в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и Российской Федерации, переговоры длились около двух часов. Российская сторона назвала переговоры "трудными, но деловыми" и анонсировала новый раунд в ближайшие дни. С украинской стороны, кроме подтверждения окончания переговоров, других комментариев не поступало.