Украина и РФ почти договорились о мониторинге прекращения огня с участием США, - Зеленский

Впрочем, в чувствительных вопросах, в частности касательно территорий, прогресса нет, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве есть определенный прогресс в отношении перспектив осуществления мониторинга прекращения огня, если будет достигнута соответствующая договоренность при наличии политической воли. Об этом глава государства рассказал журналистам в формате голосового сообщения в чате сети WhatsApp.

Как отметил президент, содержание переговоров касалось двух направлений - военного и политического. По словам Зеленского, "все три стороны в военном направлении были конструктивны".

"Больше деталей будет по возвращении от моей группы. Но пока то, что я услышал: в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они, в принципе, там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал", - подчеркнул Зеленский.

В то же время обо всех других деталях этого процесса, а именно - где и как мониторить, технических нюансах - должен доложить после возвращения из Женевы начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Андрей Гнатов.

Относительно политической составляющей, по словам президента, речь идет обо всех чувствительных вопросах - восток, санкции и т.д. Также он анонсировал более широкий доклад делегации после возвращения:

"Мы видим, что есть наработки, а пока позиции разные, потому что переговоры были непростые. Поэтому также все эти нюансы мне моя подгруппа покажет".

Глава государства подытожил, что в военном направлении есть прогресс, а в политическом - был диалог.

"Договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал. Но, опять же подчеркну, моя группа сказала, что они не могут по телефону все мне доложить – хотят, но пока не могут. По возвращении будет больше понимания", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры в Женеве

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Женеве завершились двухдневные трехсторонние переговоры между делегациями Украины, США и России. Зеленский обвинил российскую сторону в попытке затягивать переговоры, мол, действия РФ не позволяют выйти на финальный этап.

Западные СМИ сообщали, что в первый день переговоров, 17 февраля, никакого прогресса достигнуто не было. В издании Axios даже утверждали, что политические переговоры в Женеве зашли в тупик.

Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры "были тяжелыми, но деловыми". По его словам, новый раунд состоится в ближайшее время.

