Путин тайно владеет долями в VK и Max: журналист раскрыл схему

Расследователь утверждает, что через племянника Михаила Шеломова президент РФ может сохранять долю в "Согазе", который является акционером VK и связан с платформой Max.

Правитель РФ Владимир Путин может опосредованно владеть долей в компаниях VK и Max через своего двоюродного племянника Михаила Шеломова. Об этом заявил журналист-расследователь Андрей Захаров, передает "Дождь".

По его данным, до прихода Путина к власти Шеломов работал фотографом, однако впоследствии на него были оформлены многомиллиардные доли в страховой компании "Согаз" и структурах, связанных с банком Юрия Ковальчука. При этом, как утверждает Захаров, формальный владелец активов ведет непубличный образ жизни и проживает в обычном таунхаусе в Санкт-Петербурге.

"Согаз" является одной из крупнейших страховых компаний России с годовой выручкой более 150 млрд рублей. До начала полномасштабной войны против Украины Шеломову принадлежало 12% компании. После введения санкций структура акционеров "Согаза" была скрыта.

В то же время, по данным бухгалтерской отчетности компании "Акцепт", принадлежащей Шеломову, он и в дальнейшем может владеть долей в "Согазе". В открытых отчетах также отмечалось, что "Согаз" является акционером VK, что потенциально связывает структуры с цифровыми активами, в частности платформой Max.

Клан Путина - кто стоит за миллиардами диктатора

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин создал беспрецедентную систему "кумовства" в высших государственных кабинетах. По меньшей мере 24 его родственника занимают должности в государственных структурах, энергетических гигантах и банках.

Как говорится в расследовании журналистов "Проект", большинство высокопоставленных родственников Путина связаны с огромными бюджетами и прибыльными корпорациями. Это – рекорд за последнее столетие среди российских правителей.

