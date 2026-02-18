Есть легенда, которая объясняет происхождение известного жеста.

На постсоветском пространстве, в частности, в Украине, Беларуси и РФ широко известен жест, который используют, когда говорят о выпивке, – щелчок по горлу.

УНИАН решил разобраться, почему, когда говорят про алкоголь, показывают на шею. Существует популярная легенда, связанная с событиями, произошедшими в начале XVIII века в Московском царстве.

Что означает жест щелчок по горлу и откуда он пошел

В народном пересказе утверждается, что один неизвестный российский мастеровой в Санкт-Петербурге помог западному архитектору решить проблему с возведением шпиля Петропавловского собора.

Видео дня

Согласно легенде, архитектор якобы не мог воплотить в жизнь проект шпиля собора, который должен был быть высотой 40 метров и увенчиваться трехметровой статуей ангела, и о проблеме рассказали царю Петру I.

В этой истории отмечается, что завершить строительство шпиля удалось благодаря совету мастерового, имя которого не сохранилось, и именно его поведение позже породило жест "выпить".

По преданию, царь за решение проблемы был готов заплатить рабочему мешок денег, однако тот отказался и озвучил весьма странную просьбу: захотел, чтобы ему до конца жизни бесплатно в любом количестве наливали алкоголь во всех трактирах царства.

Петр I якобы согласился исполнить такое желание мастерового и хотел написать указ, однако рабочий озвучил еще одну просьбу: по одной версии, попросил поставить ему царскую печать прямо на шею, поскольку документ он мог потерять.

Позже мастеровой якобы ходил по трактирам и показывал царскую печать на шее, чтобы доказать, что имеет право на неограниченное количество бесплатной выпивки. Вот откуда пошел жест щелчок по горлу согласно легенде.

Есть другая версия сказания – мастеровому поставили клеймо в виде царской печати, и именно с ним он ходил по питейным заведениям.

Что означает щелбан по шее – еще одна версия

Можно найти и бытовое объяснение появлению такого жеста. Возможно, звук, который создается после щелбана по шее, ассоциировался с открытием бутылок с алкоголем, и поэтому жест укоренился и стал своеобразным "приглашением" к застолью.

Ранее УНИАН писал, что означают статуи моаи, которые находятся на острове Пасхи. А также опубликовано исследование, в котором есть доказательства того, что монументы "ходили".

Вас также могут заинтересовать новости: