19 февраля циклон уйдет прочь из Украины: синоптик рассказала, как изменится погода

Самой холодной ночью в Украине будет морозно.

Циклон, который сегодня приносит снег, мокрый снег и дожди, уже завтра днем покинет территорию Украины. Об этом в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха ближайшей ночью будет низкой на севере, местами в центре и даже достигнет Одесской области - ожидается -9...-12 градусов. На остальной территории будет -4...-9 градусов, а на юге и в Закарпатье - около нуля.

Днем 19 февраля термометры покажут -2...-5, на севере местами до -7. В южной части, на юго-западе и юго-востоке от 1 мороза до 3 тепла, в Крыму +4...+7 градусов.

"В южной части, на востоке и местами в центральных областях ожидается сильный ветер со штормовыми порывами, будьте осторожны", - предупредила синоптик.

Осадки в ближайшую ночь еще будут на Левобережье, а днем уже будет преобладать погода без существенных осадков. Только на востоке и северо-востоке ожидается снег, однако вечером 19 февраля и там уже будет сухо.

В Киеве ближайшей ночью будет снег, а завтра днем - без осадков. Ветер ожидается порывистый и некомфортный, предупреждает Наталья Диденко. Ночью в столице ударит 10-градусный мороз, а днем в четверг температура поднимется до -5.

Циклон в Украине - под ударом Одесская область

Циклон принес осадки и сильный ветер на Одесщину. Самая сложная ситуация - на юге региона, где продолжаются обильные снегопады.

Из-за интенсивных осадков, гололеда и сильных порывов ветра движение затруднено. На трассе М-15 Одесса - Рени введены ограничения. Дорожные службы работают над расчисткой покрытия, однако из-за непрерывного снега проезжая часть быстро снова покрывается снегом.

