'Это их война': Сийярто выступил с циничными заявлениями об Украине, Сибига резко ответил

Сьярдьо заявил, что вступление Украины в ЕС якобы втянет Европу в войну, а Будапешт выступает за переговоры вместо военной поддержки.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина не ведет войну за защиту Европы, ведь Россия никогда не нападала на страны Европейского Союза.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN. По мнению венгерского дипломата, Украина якобы борется только за себя.

"Европа не нуждается в защите от Украины. Она борется за себя, а не за нас. Это их война, не наша. Мы ничего не должны за то, что они якобы нас защищают", – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия с начала полномасштабной войны не поставляла Украине оружие и последовательно выступает за мирное урегулирование. Министр подчеркнул, что достичь мира можно только путем переговоров.

Сийярто также затронул вопрос возможного вступления Украины в Европейский Союз. Он заявил, что членство Украины в ЕС якобы автоматически втянет Европу в войну, и подчеркнул, что Будапешт выступает против такого сценария.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявление Сийярто сказал:

"Интересно, что думают об этом бесстыдном утверждении этнические венгры, которые защищают Украину.

Сибига подчеркнул, что Украина выигрывает время для Европы, "не давая российским танкам разъезжать по европейским улицам", как это было в 1956 году в Будапеште.

"Видимо, российские награды и доходы от энергетики вызывают амнезию", - добавил министр.

Другие заявления Сийярто об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Сийярто фактически поддержал нелегальную переправку украинских мужчин через границу, заявив, что мобилизация в Украине, по его мнению, мешает завершению войны, развязанной Россией.

Перед этим скандальный венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии, поскольку лоббирует запрет поставок российского газа и нефти в Европу.

