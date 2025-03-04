В Агентстве по кибербезопасности заявляют, что их миссия неизменна - защищать критически важную инфраструктуру США от всех киберугроз, в том числе со стороны России.

Чиновники администрации Трампа опровергли заявления в СМИ о прекращении кибератак против России, пишет Washington Times.

Ранее некоторые издания со ссылкой на источники писали о новой киберполитике США, якобы преуменьшающей угрозы со стороны России. Сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA ) перестало рассматривать Россию как угрозу. Доказательства предполагаемых изменений в CISA содержались в "записке о киберприоритетах", о которой в частности, упоминало The Guardian, в которой Россия не рассматривалась, но упоминался Китай.

Однако в Агентстве опровергли эти заявления.

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"Миссия CISA — защищать от всех киберугроз критически важной инфраструктуре США, в том числе со стороны России. Наша позиция не изменилась. Любые сообщения об обратном являются фейковыми и подрывают нашу национальную безопасность", — заявило агентство в сообщении на X.

Представительница Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила в X, что администрация никогда не выпускала предполагаемую записку, и что Guardian отказалась предоставить предполагаемую записку агентству.

Как пишет WP, нет никаких публичных признаков изменения отношения к России в CISA или в его головном агентстве, Министерстве внутренней безопасности. Например, веб-сайт CISA определяет Россию как "постоянную глобальную киберугрозу".

США и Россия

Ранее СМИ писали, что министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России. Отмечалось, что это является частью более широких усилий по вовлечению президента России Владимира Путина в переговоры по Украине и новым отношениям с Соединенными Штатами.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что США уже ведут переговоры с россиянами о войне в Украине. При этом он утверждает, что президент США Дональд Трамп в этих переговорах не воспринимает заявления России как истину.

"Он ведет переговоры с россиянами, где есть взаимные уступки и действует принцип "доверяй, но проверяй". Это и есть дипломатия", – сказал Вэнс.

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