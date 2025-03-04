Он также заявил, что Владимиру Зеленскому "в конце концов" придется заключить мирное соглашение.

США уже ведут переговоры с россиянами о войне в Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. При этом он утверждает, что президент США Дональд Трамп в этих переговорах не воспринимает заявления России как истину.

"Он ведет переговоры с россиянами, где есть взаимные уступки и действует принцип "доверяй, но проверяй". Это и есть дипломатия", – сказал Вэнс.

Вэнс также сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский "серьезно займется деталями", США будут готовы снова поговорить.

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"Я думаю, что если он позвонит и сделает серьезное предложение о том, как он собирается участвовать в процессе. Смотрите, есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с россиянами. Мы поговорили с некоторыми из наших союзников, ему нужно серьезно заняться деталями", — сказал Вэнс.

Он также заявил, что украинскому президенту "в конце концов" придется заключить мирное соглашение.

"Он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента. И я думаю, честно говоря, что сейчас он все еще не в той позиции, но я думаю, что он в конце концов должен это сделать", — сказал Вэнс.

Война в Украине - новости

Ранее Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от очередного российского вторжения - это гарантировать финансовую заинтересованность США в будущем Украины, имея в виду заключение сделки о ценных металлах.

Ранее CNN писал, что из-за ссоры Трампа и Зеленского американский лидер может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным раньше, чем планировалось до этого.

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