Указания министра обороны США, по-видимому, являются частью усилий по вовлечению России в переговоры о войне.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России, пишет The New York Times. Согласно комментариям чиновников, этот шаг, по-видимому, является частью более широких усилий по вовлечению президента России Владимира Путина в переговоры по Украине и новым отношениям с Соединенными Штатами.

Отмечается, что указания Хегсета, которые были частью более масштабной переоценки всех операций против России, выпущены до ссоры президента Дональда Трампа в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.

В то же время, отмечает NYT, сохранение доступа к основным российским сетям для целей шпионажа имеет решающее значение для понимания намерений Путина в переговорах, и для отслеживания аргументов внутри России о том, на каких условиях настаивать и от чего можно отказаться.

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Чиновники отмечали, что лидеры иногда отдают приказы о приостановке военных операций во время деликатных дипломатических переговоров, чтобы не сорвать их. Тем не менее, такое решение представляет собой огромную авантюру.

"По сути, Трамп рассчитывает на то, что Путин ответит взаимностью, прекратив "теневую войну", против Соединенных Штатов и их традиционных союзников в Европе", - отмечает издание.

До сих пор Соединенные Штаты играли центральную роль в оказании помощи европейским странам в борьбе против России, часто в тайных кибероперациях, но теперь это сотрудничество может оказаться под угрозой. Многие из этих операций проводятся из британского правительственного штаба связи. Возможно, они продолжат эту работу, в то время как США сосредоточатся на Китае.

США ослабляют санкции против РФ

Ранее Министерство юстиции США расформировал рабочую группу, которая занималась обеспечением соблюдения санкций, введенных против РФ, и преследованием олигархов, близких к Кремлю.

Также сообщалось, что в США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов.

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