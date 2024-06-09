Если НАТО не может ускорить производство, чтобы догнать Россию в темпах ВПК, то нужно начать тормозить российские мощности.

В европейском сегменте НАТО продолжают звучать довольно пессимистические оценки относительно начала российской агрессии уже против них. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Бундесверу надо быть готовым к войне с РФ до 2029 года. А министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен сообщил, что необходимо рассчитывать лишь на 2-3 года перед возможным нападением.

Кроме того, есть и более пессимистические оценки на уровне зимы 2024-2025 годов, что связано с проведением в США в ноябре выборов президента.

В то же время, как отмечают эксперты Defence Express, в Европе активно жалуются на то, что не успевают за российским военно-промышленным комплексом, который демонстрирует большие темпы производства и масштабирования производства вооружения.

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"И в ситуации, когда ты не можешь догнать, надо притормозить противника. А одним из лучших методов в этом является уничтожение этих производственных мощностей, или, как минимум, удержание их под методическими ударами", - отмечают в Defence Express.

Эксперты отмечают, что большая часть российского военного производства сосредоточена в ее европейской части, то есть в пределах 1500 км от границ Украины. И хотя для украинских дронов-камикадзе такая дальность уже достижима, однако достичь действенного поражения производственных предприятий 50-кг боевыми частями, как у дрона типа "Лютый", значительно труднее, чем 300-500-кг боевой частью крылатой или баллистической ракеты.

Кроме того, эксперты указывают еще на одну важную деталь относительно российской ПВО.

"Похоже тут действует довольно простое правило - чем дальше вглубь РФ, тем ее меньше", - отмечают эксперты, отмечая, что даже на стратегическом аэродроме Моздок не было ни одного ЗРК, как и на базе остатков Черноморского флота РФ в Новороссийске, не говоря уже о возможности поражения стратегических загоризонтных РЛС "Воронеж-ДМ" под Армавиром.

"То есть Силы обороны Украины могут и умеют наносить дальнобойные удары по РФ. И вполне могут взять на себя задачу по ударам по российским военно-промышленным объектам, уничтожение которых абсолютно законно и соответствует действиям в рамках обороны от вражеской агрессии. Необходимы лишь соответствующие инструменты - то есть действительно дальнобойное ракетное оружие с дальностью 1500 км и отсутствие со стороны доноров страха перед очередной "красной линией" Кремля", - заключают эксперты.

Война НАТО и России - новости

Ранее сообщалось, что НАТО разработало первый большой оборонный план после окончания холодной войны, в котором четко описан ответ возможной атаке РФ.

Некоторое время назад глава норвежской армии Эрик Кристофферсен заявил, что у НАТО есть два-три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

По данным западных СМИ, НАТО разрабатывает многочисленные "наземные коридоры", чтобы в случае войны перебрасывать на восточную границу Альянса американские войска и оружие.

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