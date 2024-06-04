Он назвал основную задачу норвежских сил обороны на этот год.

У НАТО есть два-три года на подготовку к российской агрессии, прежде чем Москва восстановит способность совершить новое нападение.

Такое мнение высказал глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. "В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", - сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, в течение следующих лет Североатлантический Альянс сможет пополнять свои запасы, одновременно оказывая помощь Украине в войне. Генерал отметил, что в этом году они не заметили существенных изменений в позиции РФ на границе, а ее сухопутные войска на Кольском полуострове "разрушены" после тяжелых потерь в Украине.

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Парламент Норвегии должен утвердить план почти двукратного увеличения расходов на оборону в течение следующих 12 лет, чтобы адаптироваться к угрозам со стороны РФ, с упором на военно-морские силы и противовоздушную оборону.

"Я вижу окно, в котором мы можем выполнить требования, согласованные НАТО: новая структура командования, новые структуры сил, новые региональные планы. Мы можем выполнить эти планы и эти решения в ближайшие годы, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это за два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", - добавил генерал.

По его словам, основной задачей норвежских сил обороны в этом году является поддержка Украины. В этой операции задействовано не менее 10% логистического персонала вооруженных сил Норвегии, а также инструкторы.

Помощь Украине от Норвегии: последние новости

Как известно, в Осло сообщали о планах выделить на поддержку Украины в течение пяти лет более 7 миллиардов долларов.

В апреле в стране сообщили, что за последние месяцы передали Украине военные материалы на сумму почти 1 миллиард норвежских крон. Также Норвегия обещала передать украинской авиации самолеты F-16.

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