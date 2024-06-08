Альянс разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить силам союзников быстрее достичь линии фронта.

НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", чтобы позволить войскам США и другим силам союзников быстрее достичь линии фронта в случае более широкой наземной войны Европы с Россией. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов Альянса, которые призвали западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией примерно в следующие 20 лет.

"Новые маршруты расширят существующие договоренности, которые действуют с прошлого года, когда Альянс согласился иметь 300 000 военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе, Литва. Согласно нынешним планам, американские войска высадятся в портах Нидерландов, а затем поездом переправятся через Германию в Польшу", - пишет издание. Видео дня

По данным СМИ, в настоящее время НАТО также готовится перетасовать эти точки входа войск в случае, если Россия начнет атаку на Нидерланды или уничтожит порты в Северной Европе.

"Другие планы, которые разрабатываются, предусматривают прибытие американских войск в итальянские порты и путешествие по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, граничащую с Украиной. Войска также могут быть направлены в порты Греции или Турции, прежде чем пересечь Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточной части Альянса. Дополнительные планы включают прибытие войск в порты Балкан, Норвегии, Швеции и Финляндии", - отмечает СМИ.

Журналисты напоминают, что правитель РФ Владимир Путин в последние дни усилил свою риторику после того, как США и Германия дали Украине зеленый свет на использование своего оружия для атак на некоторые цели на российской территории. В среду Путин предупредил, что Россия может предоставить своим союзникам оружие дальнего радиуса действия для использования против западных целей, и намекнул, что Москва использует ядерное оружие, если ее страна окажется под угрозой.

Вероятная война России против НАТО - последние новости

НАТО разработало план на случай вероятной атаки России. По информации Reuters, Альянс разрабатывает многочисленные "наземные коридоры", чтобы в случае войны перебрасывать на восточную границу американские войска и оружие.

6 июня стало известно, что Германия разработала новый план на случай войны. Документ предлагает ряд мер на случай войны. Среди них - переброска войск НАТО на восточный фланг и возвращение обязательной службы для призывников.

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