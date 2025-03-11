Президент США выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты переговоров делегаций Украины и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии 11 марта.

Он, в частности, выразил надежду, что Россия согласится на прекращение огня, и сообщил, что США встретятся с представителями РФ позже во вторник или в среду.

"Теперь мы должны ехать в Россию, и очень надеюсь, что президент Путин (президент России Владимир Путин, - ред.) согласится на это также. Надеюсь, мы достигнем согласия. Мы хотим положить конец войне в Украине", - сказал Трамп.

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Он добавил, что если удастся достичь договоренности с РФ, то "это будет замечательно". Если же Россию не удастся заставить прекратить огонь, то "мы просто продолжим воевать", сказал Трамп.

Президент США также отметил большой прогресс в отношениях с Украиной, сравнивая визит украинского лидера Владимира Зеленского в Овальный кабинет 28 февраля и сегодняшнюю встречу представителей США и Украины.

"Я надеюсь, вы видите большой сдвиг между последним визитом, который вы видели в Овальном кабинете, и сегодняшней встречей", - отметил Трамп.

Также он сказал, что еще раз пригласил бы президента Украины Зеленского в Белый дом.

Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США возобновляют поставки оружия Украине, а также обмен разведывательной информацией. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам украинско-американских переговоров в Джидде, Саудовская Аравия. "Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь Украине в сфере безопасности", - говорится в документе.

Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней, однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия, сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Россия должна ответить на идею 30-дневного перемирия на фронте, на которое по предложению США уже согласилась Украина. Об этом на пресс-конференции в Джидде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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