Американці убедились, что украинцы хотят мира. Россия должна ответить на предложение о перемирии, считают американцы.

Россия должна ответить на идею 30-дневного перемирия на фронте, на которое по предложению США уже согласилась Украина. Об этом на пресс-конференции в Джидде заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Боевые действия должны прекратиться. Еще раз, хочу сказать, что цель здесь - мир. Это цель президента [Трампа]. Лучший жест доброй воли, который могут сделать русские, - это сказать "да" на предложение украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим знаком доброй воли, который мы можем увидеть", - заявил глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что в ходе дальнейших переговоров о завершении российско-украинского конфликта придется решить множество вопросов, в частности о возвращении депортированных детей и обмене военнопленными.

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"Но жест доброй воли номер один, который мы можем увидеть со стороны россиян, - это увидеть предложение Украины и ответить на него согласием", - сказал глава Госдепа.

Переговоры в Джидде

Как писал УНИАН, по итогам двусторонних переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное временное прекращение огня, предложенное американцами. Причем не только в воздухе и на море, как предлагалось сначала, но и на земле.

Также по итогам встречи США заявили о возобновлении всей военной помощи Украине. Возобновятся поставки оружия и обмен разведывательной информацией.

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