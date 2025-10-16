Позже Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты проведут сегодня телефонный разговор.

Президент США Дональд Трамп созвонится со своим коллегой Владимиром Путиным перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Разговор между президентами России и США состоится в четверг, 16 октября, сообщает Axios со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что разговор пойдет и о войне в Украине.

Позже Белый дом подтвердил информацию о том, что президенты проведут сегодня телефонный разговор. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя администрации президента США Кэролайн Левитт.

Видео дня

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что вечером Путин может провести международный телефонный разговор. С кем он планируется, не уточнялось.

Встреча Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Белом доме. Ожидается, что одной из тем их разговора будет поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Ранее президент США заявлял, что собирается "поговорить" с президентом России и если Владимир Путин не согласится "урегулировать войну" в ближайшее время, то США могут предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.

Стоит отметить, что Москва считает возможное предоставление Украине дальнобойных американских ракет серьёзным витком эскалации.

Вас также могут заинтересовать новости: