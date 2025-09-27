По словам Игоря Луценко, нужно возвращаться к реальности.

Большой ошибкой было думать, что президент США Дональд Трамп "порешает" войну в Украине. Такое мнение высказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН.

По его словам, это была колоссальная ошибка, которая превратилась в "большие огрехи с планированием наших дальнейших действий".

"Огромный вред от того, что думали, что Америка с новым президентом установит мир. Сейчас надо снова возвращаться в реальность, что у нас перспектива подальше - это война, которая эскалируется, а не уменьшается. Сейчас тренд на эскалацию, а не уменьшение войны", - подчеркнул Луценко.

Видео дня

Военный считает, что "никакие трампы" этот тренд не будут останавливать, ведь не хотят и не могут.

"Поэтому мы можем, конечно, сдаться, тогда наступит мир, который будет значительно хуже войны, но это не вариант. Все разговоры о мире - это очень вредные разговоры", - отметил соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

По мнению Луценко, Трамп будет еще "25 раз" менять свою позицию на словах.

"На деле - мы видим с начала его каденции: Америка постепенно выходит из участия в глобальных процессах, по крайней мере в нашей части. И я думаю, что этот тренд продолжится. Давление на Россию со стороны Америки будет спадать, Америка будет все больше зацикливаться в этом вопросе по крайней мере на себе. Мне так кажется, что так движется вся логика американской военно-политической, геополитической машины", - отметил военнослужащий.

Также он высказал мнение, что Европа будет пытаться склонять США на сторону Украины, однако перспектива таких действий достаточно призрачна.

"Россия - не Иран, она не даст Трампу возможность показать фейковую победу. А поскольку теми средствами и методами, и способами, которыми привык действовать Трамп, он не добьется ничего от России, то, соответственно, он будет либо отмораживаться от этого всего, то есть дистанцироваться, либо наоборот даже определенным образом лебезить. То есть Аляска в чем-то может даже продолжаться", - добавил Луценко.

По словам военного, пока он не видит перспективы, которая развернет Трампа на реальную, эффективную помощь Украине.

"И надо понимать, что часы тикают. Чем дальше, тем больше у США будет внутренних проблем, начнутся еще избирательные процессы. Это все будет нарастать, мы видим, что там людей убивают. Плохая там ситуация, действительно, на грани с гражданской войной - все так выглядит. Соответственно, при чем здесь мы? Точнее, они ни при чем к нам. Это первое. И второе - надо очень четко осознавать, что война прогрессирует и технологически. И те решения, которые могут очень быстро влиять на ход нашей войны, все больше устаревают", - подчеркнул он.

По словам Луценко, у Америки все, что осталось, так это большая авиация и определенные виды ракет.

"И так, по большому счету, все, чем вообще, Соединенные Штаты смогут принять участие в Третьей мировой, в случае этой ползучей эскалации в Европе и у нас. Я ядерное оружие вообще выношу за рамки, о нем там не сильно интересно думать. То есть набор инструментов, которыми США может влиять вообще на ход военных конфликтов в мире уменьшается. Очень сильный, огромный, интенсивный прогресс у нас. У россиян так же, тоже появляются морские дроны...", - акцентировал соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

Также военнослужащий уверен, что США уже не смогут контролировать Балтийское море, ведь они в Красном "еле на что-то сподобились".

"Что они могут сделать? Предоставить нам больше ракет. А поможет ли это в определенный момент? Я не уверен. То есть европейские вооруженные силы и американские вооруженные силы уже стремительно устаревают. А вся элементная база новых конфликтов будет больше завязана на Китай", - подытожил Луценко.

Позиция Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Ранее The Wall Street Journal писал, что Трамп заявил, что готов позволить Украине бить по России американским оружием. По словам журналистов, об этом сказал он Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

Однако, как написало издание, президент США ограничился только словами и не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

В то же время глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас упрекнула Трампа относительно окончания войны в Украине. Она подчеркнула, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в войне с РФ.

"Именно он обещал прекратить убийства. Поэтому это не может быть нашей ответственностью", - отметила Каллас.

Вас также могут заинтересовать новости: