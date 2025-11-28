Сейчас пустыни занимают около 20% поверхности Земли.

Знали ли вы, что когда-то огромная пустыня Сахара была пышной зеленой равниной?! За последние 8 миллионов лет она сотни раз проходила так называемое "озеленение", поэтому нельзя исключать, что такие процессы могут затронуть и другие пустыни.

Это наводит на вопрос: что произошло бы с Землей, если бы все ее пустыни пережили еще один цикл такого озеленения? Ресурс Grunge рассказал, какие последствия будет иметь исчезновение всех пустынь на планете.

Циркуляция воздуха на планете кардинально изменится

Сейчас пустыни занимают около 20% поверхности Земли. Многие из них расположены в пределах 30-50 градусов широты. На экваторе солнечный свет падает на планету наиболее прямо и нагревает воздух, который затем поднимается. Далее он начинает охлаждаться и теряет способность удерживать много воды, что приводит к осадкам.

Видео дня

Но воздух, который уже стал намного прохладнее и суше, продолжает свое движение в направлении пустынных регионов. Когда он достигает этих мест, то снова нагревается.

Когда в таких местах, как Сахара, было гораздо больше растительности, сезонные муссонные дожди были не только более распространенными, но и более сильными. Поэтому ряд регионов могли бы столкнуться с этими явлениями.

Также было установлено, что пыль из Сахары, переносимая по воздуху, подавляет некоторые атлантические штормы. Без нее вероятно, возникали бы более интенсивные или более частые штормы.

Целые экосистемы будут потеряны

Пустыни могут быть суровой средой, но также они содержат уникальные экосистемы, воссоздать которые в других местах было бы просто невозможно. В случае озеленения пустынь эти экосистемы столкнутся с проблемами.

"В древности животные, процветавшие в Сахаре, кардинально отличались от современных обитателей пустыни. Археологические исследования в Нигере, западноафриканской стране, показывают, что в Сахарском Гоберо когда-то жили крокодилы, бегемоты, жирафы и слоны, а также люди. Хотя люди до сих пор живут в некоторых частях Сахары, вы точно не увидите бегемотов, свободно бродящих вокруг", – говорится в материале.

Большие пустыни также могут выступать барьерами для других, менее приспособленных к таким условиям видов.

Популяции животных изменятся

С появлением "зеленых пустынь" некоторые животные должны будут пройти через серьезную адаптацию, чтобы выжить. К примеру, фенек, который водится в пустынях Северной Африки и частях Синайского и Аравийского полуостровов, имеет огромные уши, которые помогают ему избавиться от избыточного тепла тел. В то же время пушистые лапы хорошо приспособлены для передвижения по горячему, подвижному песку. Хотя, как предполагают авторы, озеленение пустынь не обязательно приведет к вымиранию этого вида.

Вараны, обитающие вблизи пустынь, вероятно, не будут иметь проблем с переселением в зеленую Сахару, похожую на саванну.

Пустыни связаны с серьезными изменениями климата

Исследования показывают, что по крайней мере некоторые крупные пустыни могут выступать в качестве поглотителей углерода, которые удерживают углекислый газ, который иначе был бы парниковым газом, способствующим потеплению планеты. Однако, похоже, что саванны, подобные древней "зеленой Сахаре", также могут удерживать значительное количество углерода, пишет ресурс.

Известно, что и Арктика, и Антарктика считаются пустынями, поскольку там выпадает очень мало осадков. Однако они содержат огромные массы льда и течения, которые оказывают сложное влияние на циркуляцию воздуха и глобальные погодные условия.

Ученые отмечают, что увеличение содержания CO2 в атмосфере из-за таяния вечной мерзлоты в тундре Арктики с очень низким уровнем осадков может привести к еще более интенсивному повышению глобальных температур.

Ранее мы рассказывали о том, как будет выглядеть Земля, если растают все ледники. Многие европейские города, такие как Брюссель и Венеция, оказались бы практически под водой. Похожая ситуация будет и в Африке и на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: