По местным легендам, дерево путешествует в поисках лучшего места со скоростью до 20 метров в год.

Растительный мир значительно сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Ученые уже доказали, что деревья умеют "разговаривать". А теперь оказывается, что некоторые умеют еще и "ходить".

Как пишет на страницах Forbes американский биолог-эволюционист Скотт Треверс, глубоко в тропических лесах Центральной и Южной Америки растет пальма под названием сократея голокоренная. Местные жители убеждены, что эти пальмы не растут на одном месте, как все нормальные деревья, а "ходят" по лесу. По местным убеждениям, такая пальма якобы может "проходить" до 20 метров в год.

Корни легенды о странствующей пальме

Конечно, ученые, изучавшие этот вид, не обнаружили у него никаких сверхъестественных способностей. Эти пальмы никуда не ходят, а растут там, где проросли. Но у легенды о странствующих пальмах есть свои корни - в буквальном смысле слова.

Видео дня

Если взглянуть на сократею голокоренную, может показаться, что она стоит будто на сваях. Ее основной ствол поднимается не непосредственно из земли, как у привычных нам деревьев, а из конусообразного пучка корней, возвышающихся над землей на несколько десятков сантиметров.

Если бросить на дерево быстрый взгляд, может показаться, будто пальма стоит на нескольких ножках-щупальцах, как осьминог-мутант. Но эти "ножки" - не более, чем иллюзия. Как пишет Скотт Треверс, такая частично вынесенная на поверхность корневая система обеспечивает дереву устойчивость и быстрый рост на тяжелой почве.

В условиях, когда местность вокруг представляет собой сплошные перепады высот, болота или подвержена эрозии, приподнятые над землей корни позволяют дереву держаться в вертикальном положении.

Однако именно необычная форма корней породила легенду о странствующей пальме. По некоторым легендам, сократея голокоренная якобы перемещается на местности в поисках лучшего места, отращивая новые корни и отбрасывая старые. Однако ученые не обнаружили никаких доказательств того, что эти деревья действительно способны менять место "проживания".

Другие необычные растения

Как писал УНИАН, в Панаме есть один вид деревьев, который процветает благодаря периодическим ударам молнии. Чем чаще молния попадает в такое дерево, тем лучше оно растет.

Также мы рассказывали о дереве, которое стало легендой Африки, когда бросило вызов законам природы и выросло посреди сплошной раскаленной пустыни.

Вас также могут заинтересовать новости: