Компания Moran Security, которая очень тесно связана с российскими военными и разведкой, ищет бывших военных и устраивает их на суда.

Российский персонал, связанный с военными и службами безопасности страны, занимался шпионажем в европейских водах, тайно работая на судах, перевозивших российскую нефть, сообщает CNN со ссылкой на украинскую и западную разведку.

В публикации указывается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва создала так называемый теневой флот из сотен танкеров. Эти суда перевозят российскую нефть из портов Балтийского и Черного морей, несмотря на западные санкции. Они приносят Кремлю сотни миллионов долларов ежегодно.

По данным украинской разведки, в последние месяцы некоторые из этих судов, которые часто зарегистрированы в странах, не имеющих к этому отношения, незадолго до выхода из порта пополнили свои экипажи дополнительными членами.

Видео дня

Издание изучило два списка экипажей этих судов, в которых преимущественно представлены нероссийские граждане. Однако внизу списка также есть два российских имени и данные их российских паспортов.

В статье говорится, что привлечение россиян с опытом работы в сфере безопасности в экипажи теневого флота вызывает беспокойство в странах Европы, поскольку это иллюстрирует, насколько дерзкими стали тактики Кремля.

Согласно информации, которую получило издание от нескольких источников разведки, некоторые из этих мужчин работают на тайную российскую компанию под названием Moran Security. Некоторые из них, по их словам, являются наемниками, которые ранее работали на российских частных военных подрядчиков, таких как известная группа "Вагнер".

Приводятся данные, что Moran Security очень тесно связана с российскими военными и разведкой. В частности, президентом компании является подполковник ФСБ России, два топ-менеджера - бывшие командиры атомных подводных лодок. К тому же, компания ищет сотрудников из числа офицеров с опытом боевых миссий. Более того, предпочтение отдается офицерам спецназначения и ГУ ГШ ВС РФ, то есть, сотрудникам бывшего Главного разведывательного управления (ГРУ).

Примечательно, что в 2024 году эта комания попала под санкции США из-за своих действий. Сейчас она занимается размещением шпионов под видом "охранников" на борту танкеров "теневого флота".

По данным украинской разведки, это началось примерно полгода назад. Один из источников в западной разведке подтвердил эту информацию.

Указывается, что одним из примеров шпионской деятельности россиян является танкер "Боракай", судно "теневого флота", которое находится под санкциями. В сентябре 2025 года танкер принял на борт двух "охранников" из Moran Security в порту Приморск в Балтийском море.

Известно, что в экипаже они были указаны, как "техники". Однако украинская разведка установила, а западная подтвердила эту информацию, что один из них является бывшим полицейским и террористом из ЧВК "Вагнер".

Добавляется, что во время второго подобного рейса "Боракая" на его борту было двое других россиян. Удалось установить, что один из них служил в полку специального назначения министерства внутренних дел России, а другой имел зарегистрированный адрес в Минобороны РФ.

Теневой флот РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Евросоюза ввел санкции против еще 41 судна, поскольку они являются частью российского теневого флота. Им запрещен доступ к портам стран-членов ЕС и предоставление широкого круга услуг, связанных с морскими перевозками. В ЕС заявили, что это ограничение распространяется на танкеры из тех стран, которые не являются членами Евросоюза, но входят в "теневой флот" РФ. В целом на данный момент санкции введены против почти 600 судов. В Евросоюзе готовы и в дальнейшем усиливать давление на Россию и сеть ее "теневого флота".

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали иностранное судно, которое было частью "теневого флота" России. В сообщении СБУ отмечается, что оно незаконно перевозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма. Владелец судна находился под санкциями СНБО. Чтобы обходить санкции, по данным СБУ, судно регулярно меняло название и формальных бенефициаров из третьих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: