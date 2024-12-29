Всего на акции протеста были задержаны 6 человек.

В Грузии начались первые задержания протестующих возле парламента страны после вступления в должность нового президента Михаила Кавелашвили, пишет "Эхо Кавказа".

Отмечается, что митингующие протестовали против Кавелашвили, которого не признают пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, некоторые международные партнеры страны и оппозиция.

Сейчас точное количество задержанных неизвестно. В то же время по информации Грузия.Online, речь идет о минимум четырех людях.

"Силовики, начав задержания, открыли автомобильное движение на проспекте Руставели. Перед этим полиция призвала участников митинга перейти на тротуар и не ограничивать движение. Во время столкновения пострадал один из демонстрантов, ему оказали первую помощь. Митинг продолжился за пределами проезжей части. Позже СМИ уточнили, что на акции задержали шесть человек. Их вскоре отпустили под расписку", - добавили журналисты "Эхо Кавказа".

Ситуация в Грузии - последние новости

Ранее пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили перед инаугурацией Кавелашвили призвала своих сторонников собраться возле дворца Орбелиани в Тбилиси утром в воскресенье. По ее словам, она расскажет, какими будут следующие дни и какими будут дни победы.

Также сообщалось, что США ввели санкции против лидера "Грузинской мечты", олигарха Бидзины Иванишвили. Такое решение приняли из-за "подрыва демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

Вас также могут заинтересовать новости: