Кавелашвили был единственным кандидатом на выборах.

В Грузии состоялись президентские выборы, на которых победу одержал кандидат от провластной партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, он был единственным кандидатом на выборах.

Как сообщает "Эхо Кавказа", впервые на выборах в Грузии президента выбирали не граждане, а специальная коллегия, в которой абсолютное большинство было у "Грузинской мечты".

Таким образом, не удивительно, что Кавелашвили получил 224 голоса из 225 присутствующих членов коллегии выборщиков. Оппозиция в процессе не участвовала. Один бюллетень был испорчен (не проголосовала за Кавелашвили депутат Верховного совета Абхазской автономной республики Ада Маршания).

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Михаил Кавелашвили – что о нем известно

Кавелашвили 53 года, у него нет высшего образования. Он ветеран футбола, начинал спортивную карьеру в тбилисском "Локомотиве", затем перешел в "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский клуб "Спартак-Алания", а в 1996 в "Манчестер Сити".

Кавелашвили был членом парламента IX и X созывов, одним из лидеров формально отколовшейся от правящей партии "Силы народа". Стал депутатом и по итогам парламентских выборов 26 октября, затем отказался от мандата.

Он также обвинял оппозицию в том, что она действует под контролем США, желающих спровоцировать "революцию и украинизацию" Грузии.

"Грузинская мечта" объявила, что инаугурация нового президента пройдет 29 декабря текущего года. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры.

Также с утра 14 декабря под парламентом проходит акция протеста.

Как сообщал УНИАН, ранее парламент Грузии в ускоренном порядке принял поправки в законодательство, ограничивающие участие в протестах. Кроме того, парламент лишил президента Саломе Зурабишвили права на государственную охрану после окончания её полномочий 16 декабря.

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